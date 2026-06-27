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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump dọa áp thuế 100% với mọi quốc gia đánh thuế dịch vụ số

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 100% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ số lên các công ty Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra ngày 26/6, gần thời hạn 4/7 mà Tổng thống Mỹ Trump đặt ra để các nước Liên minh châu Âu (EU) cắt giảm thuế với hàng hóa Mỹ.

“Rất nhiều quốc gia châu Âu đang thảo luận về việc sớm triển khai thuế dịch vụ số với các công ty Mỹ. Một số nước đã chuẩn bị áp dụng loại thuế này”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông cảnh báo: “Hãy coi tuyên bố này là thông báo chính thức rằng bất kỳ quốc gia nào áp dụng loại thuế đó sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức THUẾ QUAN 100% với mọi hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ”.

Ông Trump cho biết mức thuế mới sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ, “dù đã được thực hiện, ký kết hay chưa”.

Điều đó đồng nghĩa với việc thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đạt được năm ngoái có thể bị vô hiệu. Theo thỏa thuận này, Mỹ giới hạn thuế nhập khẩu với hàng hóa châu Âu ở mức 15%, đổi lại các nước EU giảm thuế với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.

Quá trình lập pháp kéo dài của EU nhằm thực hiện các cam kết trong thỏa thuận khiến ông Trump đe dọa khôi phục mức thuế 25% với hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm ô tô. Sau đó, các nghị sĩ EU đã gấp rút hoàn thành công việc để có thể đáp ứng thời hạn ngày 4/7 mà ông Trump đưa ra.

Tuần trước, trước khi gặp Tổng thống Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không khuất phục trước sức ép từ Washington và sẽ không hủy thuế dịch vụ số áp dụng với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Loại thuế này đánh vào các dịch vụ số như sàn giao dịch trực tuyến và quảng cáo trực tuyến.

Trước khi lên đường tới hội nghị ở Pháp, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% với rượu vang Pháp nếu Paris không hủy bỏ thuế dịch vụ số.

Kể từ năm 2019, Pháp áp dụng mức thuế 3% với doanh thu phát sinh tại Pháp từ các dịch vụ số của những doanh nghiệp có doanh thu trên 25 triệu euro tại Pháp và 750 triệu euro (khoảng 854 triệu USD) trên toàn cầu. Năm ngoái, các nghị sĩ Pháp còn đề xuất nâng mức thuế này lên 6%.

Trong nhiều năm qua, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) liên tục cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa với Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha và một số quốc gia châu Âu khác nếu họ áp dụng thuế dịch vụ số, với lập luận rằng loại thuế này mang tính phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Mỹ - vốn đang thống lĩnh lĩnh vực công nghệ số trên toàn cầu.

Bình Giang
Theo Reuters
#Dịch vụ số #Thuế quan #Tổng thống Trump #Donald Trump #Chiến tranh thương mại

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