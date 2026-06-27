Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công 100 nhà cộng đồng tránh lũ ở Đắk Lắk

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.

Tham dự lễ khởi công có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 1 của chương trình triển khai tại 27 xã, phường với quy mô xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Trong đó, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Tuy Hòa thực hiện 53 công trình; Tuy An 32 công trình; Ea Kar 9 công trình và Buôn Ma Thuột 6 công trình.

Mẫu nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại Đắk Lắk.

Các công trình được thiết kế theo 3 mẫu phù hợp với đặc trưng văn hóa từng địa phương; đều là công trình cấp III, cao 2 tầng, có đầy đủ các hạng mục phục vụ sinh hoạt cộng đồng và có khả năng tiếp nhận, sơ tán trên 200 người khi xảy ra thiên tai.

Ngoài chức năng hội họp, sinh hoạt văn hóa, đây còn là nơi chỉ huy, cứu hộ cứu nạn, tập kết vật tư, nhu yếu phẩm trong các tình huống khẩn cấp.

Theo kế hoạch, toàn bộ 100 công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/9/2026, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, thời tiết cực đoan.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Những năm gần đây, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết, vừa phục vụ đời sống văn hóa ở cơ sở, vừa nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ngay từ cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành công trình đúng, thậm chí sớm hơn tiến độ đề ra.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk cũng trao tặng quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Thịnh.

Đối với người dân vùng lũ, dự án mang ý nghĩa như một "điểm tựa" an toàn. Có mặt từ sáng sớm tại lễ khởi công ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), bà Võ Thị Bông (74 tuổi) cho biết bà vẫn chưa quên trận lũ lịch sử cuối năm 2025.

Khi nước dâng ngập mái nhà, bà Bông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi đập ngói để trèo lên mái, chịu đói rét suốt đêm chờ lực lượng cứu hộ.

"Có nhà sinh hoạt cộng đồng để tránh lũ thì bà con sẽ yên tâm hơn. Nếu thiên tai xảy ra, chính quyền có nơi chủ động đưa dân đến trú ẩn", bà Bông nói.

Bà Võ Thị Bông rất mừng vì sắp có nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

Ông Lê Văn Cầm (78 tuổi, thôn Phú Hữu) cũng nhớ như in trận lũ tháng 11/2025 khiến ngôi nhà của gia đình bị sập hoàn toàn, gia cầm và tài sản bị nước cuốn trôi.

"May mắn nhất là còn giữ được tính mạng. Vì vậy, tôi thấy công trình này rất thiết thực, rất cần thiết đối với người dân vùng lũ", ông Cầm chia sẻ.