Xe tải lao xuống vực sâu ở Sơn La, 2 người tử vong

TPO - Khi lưu thông trên Quốc lộ 37 qua địa bàn xã Bắc Yên (Sơn La), chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 20m. Vụ việc khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Các lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn người bị tai nạn.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 1h cùng ngày, tại Km416+350 Quốc lộ 37, thuộc địa phận bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, ô tô tải mang biển kiểm soát 19B-149.XX khi lưu thông theo hướng xã Bắc Yên - Mai Sơn, bất ngờ đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường rồi lao xuống vực sâu khoảng 20m (so với mặt đường).

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm: N.N.Q (SN 1976), N.N.H (SN 2007, cùng trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ); người còn lại chưa xác định được danh tính.

Xe tải biển kiểm soát 19B-149.XX tại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Còn anh N.N.H bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.