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Pháp luật

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Điều tra vụ ô tô 'bốc hơi' khi đỗ tại khu vực công viên ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Tài xế ô tô Mitsubishi Xpander đỗ xe trước khu vực Công viên Xuân Hồng, tỉnh Tây Ninh rồi khóa xe rời đi. Khi quay lại, xe ô tô đã 'không cánh mà bay', từ camera nhà dân xác định ô tô đã bị trộm.

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm ô tô, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Camera ghi cảnh ô tô bị trộm rời hiện trường ở Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 26/6, anh N.H.H. (ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh) đậu chiếc ô tô hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 51M-5XX.XXX trước Công viên Xuân Hồng.

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Truy tìm kẻ trộm lái ô tô Xpander rời công viên ở Tây Ninh trong đêm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Anh H. cho biết trước khi rời xe, anh đã khóa cửa. Tuy nhiên, cửa bên tài xế của phương tiện đang bị hư hỏng.

Đến khi quay trở lại, anh phát hiện chiếc ô tô đã biến mất.

Theo lời kể của anh H., anh có nhờ một người dân gần đó, trích xuất camera thì thấy có một người đàn ông bật đèn tín hiệu cảnh báo rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe chạy ra đường. Do người này dùng tay che phần kính nên anh không nhìn rõ khuôn mặt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh H. đã trình báo Công an phường Tân Ninh. Cơ quan công an đang tiến hành trích xuất camera khu vực, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ trộm táo tợn này.

Nguyễn Tiến
#trộm xe #Tây Ninh #Công an #Xe ô tô #bảo vệ #camera #điều tra

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