Nghi án đưa bạn về nhà sử dụng ma túy rồi sát hại

TPO - Một nam thanh niên bị bạn đâm tử vong ngay trong phòng ngủ, ban đầu xác định do mâu thuẫn trong lúc cả hai sử dụng ma túy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/6, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) nhận tin báo từ ông Trần Đ. về một vụ án mạng xảy ra tại nhà mình (khu phố Hòa Hưng, phường Cao Lãnh).



Khu vực căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều cùng ngày, con trai ông Đ. là Trần Đại L. (SN 2003) đưa Trần Đình Duy về nhà và cùng vào phòng ngủ sử dụng ma túy. Sau đó, giữa L. và Duy xảy ra mâu thuẫn. Duy đã dùng dao đâm L. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Duy lập tức điều khiển xe máy biển kiểm soát 60V1 - 8752 trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường vụ án, công an thu giữ con dao gây án, cùng các tang vật liên quan đến việc sử dụng ma tuý.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Trần Đại L. bị nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó, vết đâm chí mạng ở vùng bụng làm thủng gan.