Xuyên đêm thi công, đã sẵn sàng đón 20.000 người tới concert Thanh xuân

TPO - Từ trưa 26/6 đến rạng sáng 27/6, hàng nghìn người từ nghệ sĩ, vũ công, tình nguyện viên đến đội ngũ kỹ thuật làm việc liên tục tại Trường đua F1 Mỹ Đình để hoàn thiện khâu cuối cùng cho concert Thanh xuân. Sau buổi tổng duyệt quy mô lớn, sân khấu tiếp tục được thi công xuyên đêm, sẵn sàng đón hơn 20.000 khán giả vào tối 27/6.

Buổi tổng duyệt hoành tráng

Trưa 26/6, khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) sôi động hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con người từ ban tổ chức, ê-kíp sản xuất, lực lượng kỹ thuật đến các vũ đoàn, sinh viên và tình nguyện viên cùng có mặt để chuẩn bị cho đêm concert Thanh xuân.

Không khí làm việc khẩn trương bao trùm toàn bộ không gian sự kiện. Công tác tổng duyệt được triển khai toàn diện, từ vận hành kỹ thuật đến kiểm soát khán giả.

Một trong những khâu quan trọng được chú trọng là hệ thống soát vé điện tử. Ban tổ chức đã huy động khoảng 120 máy tính phục vụ việc kiểm tra vé, đảm bảo quá trình đón tiếp hàng chục nghìn khán giả diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn. Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, kiểm soát đám đông cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Trên sân khấu và khu vực hậu trường, hàng nghìn vũ công, sinh viên và các khối biểu diễn bước vào ngày tập luyện với cường độ cao. Dưới cái nắng mùa hè Hà Nội, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, các nhóm vẫn kiên trì tập luyện xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ. Từ sớm, các tiết mục liên tục được chạy thử, căn chỉnh đội hình, động tác và thời gian ra vào sân khấu.

Concert Thanh xuân dự kiến gồm khoảng 30 tiết mục, trải dài từ những ca khúc tự hào chào mừng thành công Đại hội Đoàn lần thứ XIII, giàu cảm xúc đến các màn trình diễn sôi động, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ sĩ và hàng trăm diễn viên quần chúng trên sân khấu. Vì vậy, từng động tác, màn trình diễn đều được biên đạo và đạo diễn theo sát, chỉnh sửa liên tục nhằm đảm bảo chương trình thành công.

Khoảng 17h cùng ngày, hai nghệ sĩ là Lâm Phúc và Hòa Minzy có mặt tại sân khấu để tham gia tổng duyệt. Sự xuất hiện của các ca sĩ mang đến nguồn năng lượng mới cho buổi tập. Những phần trình diễn thử thu hút sự chú ý khi cả hai phô diễn nội lực vocal và tương tác tốt với dàn dựng sân khấu. Một số tiết mục được hé lộ mang yếu tố bất ngờ, hứa hẹn tạo điểm nhấn trong đêm diễn chính thức.

Dù còn những chi tiết cần điều chỉnh, đến cuối buổi chiều, công tác tổng duyệt đã đạt khoảng 90% khối lượng. Các bộ phận từ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến biểu diễn cơ bản đã vận hành trơn tru, tạo nền tảng quan trọng cho đêm concert.

Xuyên đêm hoàn thiện sân khấu

Khoảng 20h, chương trình bước vào giai đoạn tổng duyệt buổi tối với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu. Đây được xem là bước kiểm tra quan trọng cuối cùng để đánh giá tổng thể chất lượng chương trình trước giờ G.

Trong không gian rộng lớn của Trường đua F1, âm nhạc vang lên với công suất lớn, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn. Các tiết mục mang màu sắc tự hào, hướng đến chào mừng thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản TP.HCM được thể hiện rõ nét qua phần dàn dựng quy mô lớn, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

So với buổi tập ban ngày, các phần trình diễn ở đêm tổng duyệt cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Đội hình di chuyển chính xác hơn, thời gian chuyển cảnh được rút ngắn, các đạo cụ lớn được đưa vào và ra khỏi sân khấu nhịp nhàng hơn. Những sai số từng xuất hiện trước đó gần như được khắc phục.

Khoảng 22h30, buổi tổng duyệt kết thúc. Ngay sau đó, ban tổ chức cùng ê-kíp sản xuất tiến hành rà soát lại toàn bộ chương trình, từ nội dung nghệ thuật đến các khâu vận hành. Từng bộ phận họp nhanh để đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các phương án điều chỉnh cuối cùng trước đêm diễn chính thức.

Chia sẻ tại hiện trường, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức concert Thanh xuân - cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị diễn ra đúng tiến độ.

“Chúng tôi đánh giá các hạng mục từ sân khấu, dàn dựng chương trình, hệ thống bài hát đến khu vực khán đài đều đã được chuẩn bị tương đối chu đáo. Hiện nay, ban tổ chức tập trung nhiều vào công tác vận hành, đặc biệt là với số lượng khán giả dự kiến lên tới hơn 20.000 người”, ông nói.

Trưởng ban tổ chức concert Thanh xuân cho biết việc kiểm soát vé và đảm bảo an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu. Hầu hết vé của đêm concert đã được phân phối, do đó các phương án đón tiếp, phân luồng và xử lý tình huống đều được chuẩn bị kỹ càng.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết cũng được ban tổ chức đặc biệt lưu ý. “Nhiệt độ hôm nay đã giảm xuống dưới 40 độ, đây là điều kiện lý tưởng so với những ngày trước đó có thể lên tới 38-40 độ. Chúng tôi hy vọng thời tiết thuận lợi sẽ góp phần giúp đêm diễn diễn ra suôn sẻ”, ông chia sẻ.

Đánh giá về tinh thần của các lực lượng tham gia, trưởng ban tổ chức cho biết ông ghi nhận sự nỗ lực và trách nhiệm của toàn bộ ê-kíp. “Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người vẫn làm việc liên tục từ sáng đến đêm. Từ các vũ đoàn, nghệ sĩ đến lực lượng tình nguyện viên, tất cả đều thể hiện tinh thần tận hiến để đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất cho chương trình”, ông nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc tổng duyệt, công việc tại Trường đua F1 vẫn tiếp tục. Đội ngũ thi công tiếp tục làm việc xuyên đêm để hoàn thiện hạng mục còn lại của sân khấu, khu vực khán giả và hệ thống kỹ thuật.

Khoảng 0h ngày 27/6, xe cẩu vẫn tiến vào khu vực khán đài. Tiếng máy móc, tiếng trao đổi công việc vang lên liên tục. Từng chi tiết nhỏ như vị trí ghế ngồi, lối đi, bảng chỉ dẫn, hệ thống điện, âm thanh dự phòng… được kiểm tra lại lần cuối. Mục tiêu là đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru khi đón hàng chục nghìn khán giả vào tối 27/6.

Concert Thanh xuân không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần mà còn là chương trình mang ý nghĩa tinh thần, hướng đến tôn vinh khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính vì vậy, mọi công đoạn chuẩn bị đều được thực hiện với sự cẩn trọng và đầu tư lớn.

Sau nhiều ngày tập luyện và chuẩn bị, từ những buổi hợp luyện dưới nắng gắt đến đêm tổng duyệt quy mô lớn, concert Thanh xuân sẵn sàng bước vào thời khắc quan trọng. Những nỗ lực thầm lặng phía sau sân khấu đang dần hội tụ, hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc dành cho khán giả thủ đô.

Ảnh: Đức Phạm - Trọng Tài