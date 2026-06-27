Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

TPO - Sáng 27/6, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, trân trọng biểu dương và tri ân sâu sắc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, đặc biệt cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường, tận tụy và không quản hy sinh, gian khổ, anh dũng trên mặt trận đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự quyết tâm chỉ đạo của bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy nhiều năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, công tác phòng chống ma túy tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững thế chủ động trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá, công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu dự chương trình hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

“Những kết quả đó rất đáng ghi nhận, nhưng chưa thể làm chúng ta yên lòng khi tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia và lợi dụng triệt để công nghệ số để hoạt động thì cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm” – Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, điều chúng ta đối mặt không chỉ là tội phạm ma túy mà là nguy cơ ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng cộng đồng và từng cướp đi tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ.

Vì vậy, Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mỗi gia đình và tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh để mọi người vì sự phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an dự chương trình.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng hướng về cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm, chung hành động để mỗi xã, phường, đặc khu thực sự là nơi dân yên tâm để sinh sống, trẻ em lớn lên trong an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc và sự bình yên trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham dự giải chạy "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Các vận động viên tham dự giải chạy "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Năm 2026, Lễ mít tinh lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tạo nên sự kết nối thống nhất từ Trung ương đến cơ sở trong cùng một thời điểm. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài nghi thức chào cờ, có 2 nghi thức được thực hiện đồng thời trên phạm vi cả nước gồm: Tưởng niệm các nạn nhân của ma túy và Chung tay hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy. Đây là dấu ấn chưa từng có, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.