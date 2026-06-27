Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông đánh rơi nhẫn kim cương gần 100 triệu tại siêu thị ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Chỉ sau ít giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tìm lại và trao trả chiếc nhẫn kim cương cho người đánh rơi.

Ngày 27/6, Công an phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa xác minh, tìm kiếm và trao trả một chiếc nhẫn kim cương trị giá gần 100 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/6, Công an phường Phú Thủy tiếp nhận trình báo của anh Hiền (trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) về việc làm rơi một chiếc nhẫn kim cương có giá trị lớn.

39.jpg
Công an phường Phú Thủy trao trả chiếc nhẫn kim cương cho người đánh rơi.

Theo anh Hiền, vào khoảng 15h20 cùng ngày, sau khi mua sắm tại một siêu thị ở phường Phú Thủy, anh vô ý đánh rơi chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 97 triệu đồng. Dù đã quay lại tìm kiếm ngay sau khi phát hiện sự việc nhưng không có kết quả và cũng không xác định được người nhặt được tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy đã khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường xác minh, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực siêu thị.

Qua rà soát, lực lượng công an xác định anh H. là người đã nhặt được chiếc nhẫn. Khi được mời làm việc, anh H. đã hợp tác và tự nguyện giao nộp lại tài sản để cơ quan chức năng trao trả cho người bị mất. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, Công an phường Phú Thủy đã bàn giao lại chiếc nhẫn cho anh Hiền.

Nhận lại tài sản có giá trị lớn sau nhiều giờ lo lắng tìm kiếm, anh Hiền bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thủy đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của anh H. khi chủ động giao nộp tài sản nhặt được.

Thái Lâm
#Công an phường Phú Thuỷ #Lâm Đồng #nhẫn kim cương #trao trả #đánh rơi nhẫn kim cương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe