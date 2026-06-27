Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp

TPO - Dự báo hôm nay (27/6) và những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng, riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều và tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày hôm nay ở miền Bắc từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào sáng, chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào sáng, chiều tối và đêm.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nắng nóng hạ nhiệt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, thấp nhất 26-28 độ. Chiều tối và đêm khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng ở Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ có thể dịu dần từ ngày 29-30/6.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.