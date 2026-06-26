Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Bình Giang

TPO - Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tháp CITIC - tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong ngày 26/6. Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh.

img-2029.png
Chiếc máy bay đâm vào toà tháp cao nhất Bắc Kinh. (Ảnh: CNA)

Tòa nhà cao 108 tầng còn được biết đến với tên China Zun, nằm trong khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh. Đây là trụ sở của tập đoàn CITIC Group.

Reuters dẫn lời kể của 2 nhân chứng cho biết, sau khi chiếc máy bay có kích thước chỉ tương đương chiếc ô tô đâm vào toà tháp, cảnh sát được triển khai dày đặc tại hiện trường; một số tuyến đường xung quanh cấm xe cộ lưu thông.

Cảnh sát đã ngăn nhiều người chụp ảnh hiện trường, đồng thời yêu cầu một số người xóa những bức ảnh đã chụp và yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực.

Hai tấm kính trên tầng cao của tòa nhà bị hư hại. Đến thời điểm này, giới chức chưa đưa ra phát biểu chính thức.

Một nhân viên giao hàng nói với Reuters rằng anh đã vội chạy đến tháp CITIC vào khoảng 18h (giờ địa phương) từ địa điểm gần đó, sau khi nghe thấy tiếng động cực lớn.

“Âm thanh rất lớn, còn lớn hơn cả tiếng pháo hoa”, anh nói.

Người này cho biết đã quay được đoạn video ghi lại cảnh chiếc máy bay mắc kẹt trên thân tòa nhà, nhưng sau đó đã xóa.

Một nhân viên giao hàng khác kể với Reuters rằng anh đến hiện trường sau khi nhìn thấy trên mạng xã hội những hình ảnh chưa được kiểm chứng cho thấy phần xác của chiếc máy bay cỡ nhỏ nằm trên con đường cạnh tòa nhà.

Hàng chục xe cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa đã tập trung trên các tuyến đường xung quanh hiện trường.

Bình Giang
Theo Reuters
#Máy bay #Tháp chọc trời #Bắc Kinh #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe