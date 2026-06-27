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Giáo dục

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Cả nước hiện còn thiếu hơn 110 nghìn biên chế giáo viên

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo chi tiết số liệu thừa, thiếu giáo viên, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7.

Còn thiếu nhiều giáo viên trong biên chế

Sáng 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp triển khai kết quả buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ngành giáo dục và đào tạo.

Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là 1.277.297 và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định.

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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. Ảnh: VGP

Để chuẩn bị năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như: Kiểm soát việc dạy thêm, học thêm; giảm áp lực thi cử, học tập; chấn chỉnh vấn đề lạm thu đầu năm học; hướng dẫn các địa phương về thực hiện một số nội dung trong công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục…

Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo đang đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm; thiếu phòng học, thiếu phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và hạ tầng số; năng lực thực thi quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp chưa đồng đều…

Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu, ép học thêm, dạy thêm

Ghi nhận sự nỗ lực của Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, ngành mới chỉ tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị chính sách và ban hành văn bản. Còn sự chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học, trong đời sống của giáo viên, trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên và niềm tin của phụ huynh thì chưa thực sự rõ nét.

“Đây không chỉ là câu chuyện của Bộ GD&ĐT, mà là của toàn ngành giáo dục và cả hệ thống, trong đó vai trò của địa phương rất quan trọng", ông lưu ý.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo chi tiết số liệu thừa, thiếu giáo viên sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án giải quyết cho năm học 2026 - 2027; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7.

Về lâu dài, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó, cần tính toán tổng thể gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục; rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Về chuẩn bị khai giảng năm học mới, Bộ GD&ĐT cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ từng nội dung: Giáo viên, phòng học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, an toàn trường học và những học sinh có nguy cơ bỏ học để có một "bức tranh" thật rõ ràng. Trên cơ sở đó, yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

Liên quan đến vấn đề lạm thu, ông đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu ban hành mẫu công khai thống nhất trên toàn quốc về các khoản thu đầu năm học, trong đó phân biệt rõ khoản thu bắt buộc, khoản thu dịch vụ và khoản đóng góp tự nguyện. Việc này phải thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT nghiên cứu lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, ép học thêm, dạy thêm trá hình; đồng thời, công khai quy trình và thời hạn xử lý phản ánh.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát ngay thực trạng đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã; làm rõ nơi nào chưa có người phụ trách, nơi nào cán bộ phải kiêm nhiệm quá nhiều lĩnh vực, nơi nào còn thiếu chuyên môn để có phương án bồi dưỡng, hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ trước năm học mới.

Luân Dũng
#Thiếu nhiều giáo viên #Biên chế giáo viên #Lạm thu #ép học thêm #dạy thêm trá hình #Lập đường dây nóng

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