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Hà Nội: Một trường THPT hạ điểm chuẩn tất cả các môn

Hà Linh

TPO - Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội giảm trên dưới 1 điểm so với đợt công bố đầu tiên.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa công bố điểm chuẩn đợt tuyển bổ sung năm học 2026 - 2027.

Theo đó, tất cả các khối chuyên tuyển bổ sung đều giảm điểm chuẩn so với đợt xét tuyển đầu tiên, trong đó có môn giảm hơn 1 điểm.

Cụ thể, môn chuyên tiếng Anh có điểm chuẩn trúng tuyển là 33,91, mức điểm này giảm 0,43 điểm so với lần công bố trước đó.

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Điểm chuẩn đợt tuyển bổ sung được trường công bố chiều 25/6.

Môn tiếng Nga có điểm chuẩn là 32 (giảm 0,72 điểm).

Tiếng Pháp 34,08 (giảm 0,43 điểm).

Tiếng Trung 35,01 (giảm 1,03 điểm).

Tiếng Đức 34,34 (giảm 0,57 điểm).

Tiếng Hàn 34,34 (giảm 0,58 điểm).

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Nhà trường cho biết, nguyên tắc xét tuyển là chỉ xét đối với thí sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Trong đợt 1, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các lớp chuyên của trường này từ 32,72 đến 36,04 điểm.

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Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh.

Theo lịch, thí sinh trúng tuyển bổ sung sẽ nhập học từ 8 giờ - 12 giờ sáng ngày 26/6 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ.

Năm nay, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 630 thí sinh nhưng trước đó có 5.100 hồ sơ đăng ký dự thi. Học phí của năm học 2026 - 2027 của trường này là 3,2 triệu đồng/tháng.

Hà Linh
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