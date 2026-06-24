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Giáo dục

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Hà Nội bắt đầu xác nhận nhập học lớp 10: Những lưu ý đặc biệt

Hà Linh

TPO - Từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến 24 giờ ngày 27/6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn Hà Nội thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, học sinh không xác nhận nhập học trong thời gian trên sẽ được coi là không có nguyện vọng theo học tại trường đã trúng tuyển và không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 4 - 6/7.

Sau khi có kết quả trúng tuyển vào các trường THPT công lập, mỗi học sinh có thể trúng tuyển tối đa 5 nguyện vọng gồm: 1 nguyện vọng vào trường không chuyên và 4 nguyện vọng vào lớp chuyên của trường chuyên.

Việc xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với tất cả học sinh có nguyện vọng vào lớp 10 THPT.

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Thí sinh sau khi trúng tuyển lớp 10 THPT tại Hà Nội bắt buộc phải xác nhận nhập học.

Hình thức trực tuyến: học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ:https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn tên nguyện vọng trúng tuyển và xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau, có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24 giờ ngày 27/6/2026.

Với hình thức trực tiếp: học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa.

Nhà trường in giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển, phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận ở nơi trúng tuyển mới.

Sau ngày 27/6, nếu muốn hủy xác nhận nhập học, học sinh phải liên hệ trực tiếp với trường THPT để làm thủ tục đề nghị hủy xác nhận.

Để xác nhận nhập học trực tuyến, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý phụ huynh, học sinh cần chuẩn bị thiết bị điện tử có kết nối internet.

Chuẩn bị tài khoản và mật khẩu truy cập cổng tuyển sinh do trường THCS nơi học sinh học lớp 9 bàn giao cho cha mẹ học sinh. Nếu quên tài khoản hoặc mật khẩu, liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để được cấp lại.

Học sinh tự do liên hệ cơ sở giáo dục, nơi đăng ký dự tuyển để được hỗ trợ.

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Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học lớp 10.

Đối với các trường THPT tư thục, trường chất lượng cao, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc xác nhận nhập học được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại trường trong cùng khoảng thời gian từ 13 giờ 30 ngày 25 - 6 đến hết ngày 27-6.

Theo lịch, dự kiến ngày 3/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp xét điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập (nếu có). Sau đó, học sinh trúng tuyển bổ sung xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 4 - 6/7.

Chậm nhất, ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ trả kết quả bài phúc khảo cho học sinh.

Các trường THPT chuyên, trường công lập tiếp tục nhận hồ sơ bổ sung của học sinh sau phúc khảo từ ngày 10 -12/7.

Hà Linh
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