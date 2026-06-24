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Điểm chuẩn vào lớp 10 chưa tới 8 điểm, Đà Nẵng nói gì?

Thanh Hiền

TPO - Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 của nhiều trường ở Đà Nẵng rất thấp, có trường chỉ lấy chưa tới 8 điểm.

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho hay, mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay ngoài các trường THPT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có một số trường THPT ở vùng đồng bằng có điểm chuẩn khá thấp so với mặt bằng chung của thành phố.

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Thí sinh Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào tháng 5/2026. Ảnh: Thanh Hiền.

Tuy nhiên, điểm chuẩn tuyển sinh của một trường chưa phải là yếu tố quyết định chất lượng đầu vào của nhà trường bởi nhiều lý do. Trước hết, điểm chuẩn được xác định là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng được lấy đủ chỉ tiêu trong danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Sở dẫn chứng, như Trường THPT Nguyễn Dục, điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển được xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp là 7,50 điểm nhưng điểm xét tuyển của thí sinh liền kề trước là 9,25.

Sở chia sẻ thêm, tuy các trường có điểm chuẩn thấp nhưng điểm trung bình cộng điểm xét tuyển của tất cả thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường khá cao, như điểm chuẩn của Trường THPT Sào Nam là 9,00 nhưng điểm trung bình cộng điểm xét tuyển của tất cả thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường là 24,66; điểm chuẩn của Trường THPT Tiểu La là 8,00 nhưng điểm trung bình cộng điểm xét tuyển của tất cả thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường là 25,57.

Theo công bố, có 17 trường THPT công lập tại Đà Nẵng lấy điểm chuẩn lớp 10 dưới 10 điểm, thấp nhất là trường THPT Nguyễn Dục lấy 7,5 điểm; THPT Nam Trà My 7,75 điểm; THPT Âu Cơ 8 điểm... Ngoài ra, có thêm hơn 10 trường lấy điểm chuẩn từ 10 đến dưới 15 điểm.

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Điểm chuẩn các trường THPT công lập Đà Nẵng năm học 2026 - 2027.

Sở GD&ĐT cho biết thêm, hiện có 19 trường đang tuyển sinh bổ sung với mức điểm chuẩn từ 7,5 – 10,75 điểm. Tổng số chỉ tiêu hơn 1.000 em. Trong đó trường THPT Nguyễn Hiền (Duy Xuyên) bổ sung nhiều nhất với 136 em.

Điều kiện tuyển sinh bổ sung yêu cầu thí sinh chưa trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT công lập nào; không có môn thi nào bị điểm 0; có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn vào trường xét tuyển bổ sung. Thời gian đăng ký tuyển bổ sung từ ngày 24 - 30/6.

Thanh Hiền
#Điểm chuẩn #tuyển sinh #điểm thấp #THPT #lớp 10 #Đà Nẵng #GD&ĐT

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