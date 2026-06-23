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1/4 THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:

Dấu ấn Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

TRƯỜNG AN

TP - Từ những lớp học đầu tiên đến hệ thống đào tạo ngày càng hoàn thiện, nhà trường luôn kiên định với mục tiêu đào tạo gắn liền thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

25 năm là một hành trình đủ dài để tạo dựng uy tín, khẳng định chất lượng và ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đối với Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, chặng đường từ năm 2001 đến năm 2026 không chỉ là câu chuyện về sự phát triển của một cơ sở đào tạo, mà còn là hành trình đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên trên con đường chinh phục nghề nghiệp.

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Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng khẳng định chất lượng và ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, Nhà trường đã không ngừng cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường thời lượng thực hành và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. Dấu ấn của nhà trường được thể hiện qua nhiều thế hệ sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt trên 95%, trong đó hơn 96,7% có việc làm phù hợp. Đó chính là minh chứng cho hiệu quả của mục tiêu đào tạo ban đầu.

Không chỉ đào tạo nghề, Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng còn chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, nơi sinh viên được rèn luyện kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân toàn diện.

Bước sang tuổi 25, nhà trường tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Đây không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò của Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

TRƯỜNG AN
#1/4 THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN: #Dấu ấn cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

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