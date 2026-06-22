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15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội

Hà Linh

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách 15 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp thuộc 4 trường THPT chuyên.

Đặc biệt, trong số đó, em Trần Thục Anh, lớp 9I, học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trở thành thủ khoa đồng thời của hai lớp chuyên ngoại ngữ tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Cụ thể, Thục Anh dẫn đầu cả lớp chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung với cùng mức điểm xét tuyển 47/50. Thành tích này giúp nữ sinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong mùa tuyển sinh lớp 10 trường chuyên năm nay.

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các lớp chuyên là Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Nam sinh trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với số điểm 47,75 điểm.

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Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay. (ảnh: Duy Phạm)

Với mức điểm này, Hải Nam trở thành thủ khoa có điểm số cao nhất mùa tuyển sinh vào các trường chuyên của Hà Nội năm học 2026 - 2027.

Ngay sau Hải Nam là nhóm ba thủ khoa cùng đạt mức 47,25 điểm gồm: Bùi Nguyên Khang (Trường THCS Archimedes Academy) và Ngô Xuân Tùng (Trường THCS Cầu Giấy), dẫn đầu lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng em Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Danh sách thủ khoa năm nay tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Danh sách gồm 16 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các trường THPT chuyên của Hà Nội, riêng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có tới 11 em thủ khoa ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý…

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên Vật lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Pháp.

Danh sách 15 thủ khoa thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm học 2026 - 2027:

Môn chuyên
Họ và tên
Trường THCS
Trường trúng tuyển
Điểm xét tuyển
Toán
Nguyễn Hải Nam
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
47,75
Tiếng Anh
Đàm Gia Linh
THCS Cầu Giấy
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
44,35
Vật lý
Ngô Xuân Tùng
THCS Cầu Giấy
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
47,25
Vật lý
Bùi Nguyên Khang
Archimedes Academy
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
47,25
Vật lý
Nguyễn Đức Minh
THCS Tân Định
THPT Chu Văn An
47,25
Tiếng Nhật
Trần Thục Anh
THCS Trưng Vương
THPT Chu Văn An
47,00
Tiếng Trung
Trần Thục Anh
THCS Trưng Vương
THPT Chu Văn An
47,00
Hóa học
Thiều Tăng Tuấn
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
46,63
Sinh học
Đỗ Nguyễn Bảo Hà
THCS Cầu Giấy
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
45,50
Tin học
Nguyễn Trúc Oanh
THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam
THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
46,75
Lịch sử
Nguyễn Phương Thảo
THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
45,50
Ngữ văn
Đặng Huyền Anh
THCS Cầu Giấy
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
43,75
Địa lý
Nguyễn Đức Khang THCS Giảng Võ
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
44,25
Tiếng Pháp
Nguyễn Minh Hoa
THCS Lê Quý Đôn
THPT Chu Văn An
46,00
Tiếng Nga
Khuất Gia Hân
THCS Nam Từ Liêm
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
46,85

Hà Nội hiện có 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT gồm: Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây.

Hà Linh
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