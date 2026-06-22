15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội

Đặc biệt, trong số đó, em Trần Thục Anh, lớp 9I, học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trở thành thủ khoa đồng thời của hai lớp chuyên ngoại ngữ tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Cụ thể, Thục Anh dẫn đầu cả lớp chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung với cùng mức điểm xét tuyển 47/50. Thành tích này giúp nữ sinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong mùa tuyển sinh lớp 10 trường chuyên năm nay.
Thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các lớp chuyên là Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Nam sinh trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với số điểm 47,75 điểm.
Với mức điểm này, Hải Nam trở thành thủ khoa có điểm số cao nhất mùa tuyển sinh vào các trường chuyên của Hà Nội năm học 2026 - 2027.
Ngay sau Hải Nam là nhóm ba thủ khoa cùng đạt mức 47,25 điểm gồm: Bùi Nguyên Khang (Trường THCS Archimedes Academy) và Ngô Xuân Tùng (Trường THCS Cầu Giấy), dẫn đầu lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng em Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Danh sách thủ khoa năm nay tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Danh sách gồm 16 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các trường THPT chuyên của Hà Nội, riêng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có tới 11 em thủ khoa ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý…
Trong khi đó, Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên Vật lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Pháp.
Danh sách 15 thủ khoa thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm học 2026 - 2027:
|Môn chuyên
|Họ và tên
|Trường THCS
|Trường trúng tuyển
|Điểm xét tuyển
|Toán
|Nguyễn Hải Nam
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|47,75
|Tiếng Anh
|Đàm Gia Linh
|THCS Cầu Giấy
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|44,35
|Vật lý
|Ngô Xuân Tùng
|THCS Cầu Giấy
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|47,25
|Vật lý
|Bùi Nguyên Khang
|Archimedes Academy
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|47,25
|Vật lý
|Nguyễn Đức Minh
|THCS Tân Định
|THPT Chu Văn An
|47,25
|Tiếng Nhật
|Trần Thục Anh
|THCS Trưng Vương
|THPT Chu Văn An
|47,00
|Tiếng Trung
|Trần Thục Anh
|THCS Trưng Vương
|THPT Chu Văn An
|47,00
|Hóa học
|Thiều Tăng Tuấn
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|46,63
|Sinh học
|Đỗ Nguyễn Bảo Hà
|THCS Cầu Giấy
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|45,50
|Tin học
|Nguyễn Trúc Oanh
|THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam
|THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
|46,75
|Lịch sử
|Nguyễn Phương Thảo
|THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|45,50
|Ngữ văn
|Đặng Huyền Anh
|THCS Cầu Giấy
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|43,75
|Địa lý
|Nguyễn Đức Khang
|THCS Giảng Võ
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|44,25
|Tiếng Pháp
|Nguyễn Minh Hoa
|THCS Lê Quý Đôn
|THPT Chu Văn An
|46,00
|Tiếng Nga
|Khuất Gia Hân
|THCS Nam Từ Liêm
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|46,85
Hà Nội hiện có 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT gồm: Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây.