Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

ERAS Việt Nam: Gần 10 năm phát triển thương hiệu văn phòng phẩm Việt

P.V

Trong bối cảnh thị trường văn phòng phẩm ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm nhập khẩu, nhu cầu tìm kiếm những thương hiệu uy tín, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng đang trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên cũng như giới văn phòng.

z7962065175754-63062c9ed450037f2c787d187df5a162.jpg

Ra đời từ nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm của Công ty Thanh Chương, thương hiệu ERAS được xây dựng với định hướng phát triển các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Việt, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, ERAS hướng tới mục tiêu cung cấp những sản phẩm có chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng và mức giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Hệ sinh thái gần 1.000 sản phẩm

Sau nhiều năm phát triển, ERAS hiện sở hữu hệ sinh thái gần 1.000 mã sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành hàng văn phòng phẩm và dụng cụ học tập.

z7962065005113-636488a89ad28477cb9f5daa6c00b57a.jpg
z7962065014429-a153d387ddf91e1d565d7192a2fc1760.jpg

Đối với học sinh, sinh viên, doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm phục vụ học tập với thiết kế đa dạng, màu sắc phong phú và chú trọng yếu tố an toàn. Trong khi đó, nhóm khách hàng văn phòng và gia đình có thể lựa chọn các sản phẩm phục vụ công việc hằng ngày như bút viết, dụng cụ văn phòng và các sản phẩm tiện ích khác.

z7962065015371-1fe22d447284223ec8ea97a301577d98.jpg

Doanh nghiệp cho biết việc kiểm soát chất lượng được thực hiện ngay từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào đến quá trình sản xuất nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng.

Mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc

Với định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cùng mức giá hợp lý, ERAS từng bước mở rộng hệ thống phân phối trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, sản phẩm của thương hiệu này đã có mặt trên toàn quốc thông qua mạng lưới nhà phân phối và đại lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng triển khai chính sách bảo hành 1 đổi 1 đối với một số dòng sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

z7962065349174-e789e344a8bfc95121f305f83e41703e.jpg
z7962065567658-a001ced6ca62f04a546ab44e6c686aa8.jpg

Theo đại diện ERAS, việc xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường văn phòng phẩm cũng như thuận tiện cho khâu hỗ trợ sau bán hàng.

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực phát triển

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, những ghi nhận từ đối tác và người tiêu dùng luôn là động lực để ERAS tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Chúng tôi lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp", đại diện ERAS chia sẻ.

Với định hướng phát triển lâu dài, ERAS đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế của một thương hiệu văn phòng phẩm Việt trên thị trường trong nước.

P.V
#văn phòng phẩm #ERAS #thương hiệu Việt #phân phối #chất lượng #sản phẩm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe