OJOS - Bộ đôi nghệ sĩ Pháp mang âm nhạc quốc tế đến ĐH Duy Tân

Đại học (ĐH) Duy Tân vào tối ngày 16/6/2026 đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc, chào đón sự xuất hiện của OJOS - Bộ đôi nghệ sĩ đến từ Paris (Pháp) gồm Élodie Charmensat và Hadrien Perretant trong khuôn khổ chuyến lưu diễn đặc biệt tại Việt Nam nhân Ngày Lễ hội Âm nhạc Quốc tế (21/6) và Festival Huế 2026.

Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam - Đà Nẵng phối hợp với ĐH Duy Tân tổ chức đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm của văn hóa Việt Nam và Pháp cùng hòa quyện trong tinh thần giao lưu, kết nối.

Nghệ sĩ Hadrien Perretant và Élodie Charmensat biểu diễn tại ĐH Duy Tân

​Sau album đầu tay OUI FUTUR được thể hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, OJOS đã trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của dòng nhạc Pop đương đại Pháp. Âm nhạc của OJOS không hướng đến những hiệu ứng sân khấu quá phô trương mà chinh phục người nghe bằng chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế trong cấu trúc âm thanh. Những lớp nhạc điện tử hiện đại được xây dựng chặt chẽ, hòa quyện cùng các giai điệu pop “alternative” đầy cuốn hút, tạo nên một thế giới âm nhạc vừa mạnh mẽ vừa sôi động.

Clip Đêm nhạc đầy sôi động tại DTU cùng OJOS - Bộ đôi nghệ sĩ đến từ Pháp

Sau hơn một trăm buổi biểu diễn ở khắp châu Âu, OJOS tiếp tục mở ra một thế giới âm nhạc cuốn hút và giàu cảm xúc. Mỗi ca khúc OJOS lựa chọn thể hiện như một lát cắt của đời sống hiện đại, phản ánh những trăn trở về tuổi trẻ, tình yêu, sự trưởng thành và khát vọng tự do.​

Nghệ sĩ Hadrien Perretant

Trong đêm diễn tại ĐH Duy Tân, OJOS đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với những màu sắc âm nhạc đa dạng. Mở đầu là các ca khúc giàu chất tự sự và kịch tính như La Mort et ses Amis, Adieu và Tes Mains Sales, tạo nên không gian vừa sâu lắng vừa cuốn hút. Chương trình tiếp tục được đẩy lên với nguồn năng lượng sôi nổi của Pop kết hợp hài hòa cùng nét man mác, sâu lắng của sự hoài niệm trong 100 Fois và Llorona.

Nghệ sĩ Élodie Charmensat

Ở phần giữa, bộ đôi nghệ sĩ mang đến những khoảnh khắc lãng mạn qua Le Volcan qui Dort, Je Dors Tout le Temps, L’Amour ou le Succès và Pas si Dangereuse. Đêm nhạc sau đó bùng nổ với các ca khúc mang âm hưởng “electro, techno và club” như Détruire, Misterio, Et Puis au Revoir, KRKRKR và Le Plus Fort trước khi khép lại đầy mạnh mẽ với Peligrosa - một bản nhạc đậm chất cá tính và năng lượng.

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ giơ tay tạo hình trái tim, gửi lời cảm ơn và tình yêu đến khán giả yêu nhạc Đà Nẵng

Không khí của đêm nhạc cũng liên tục được đẩy lên cao bởi sự tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. Những tràng pháo tay, những điệu nhảy ngẫu hứng cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả Đà Nẵng yêu nhạc đã tạo nên một bầu không khí nghệ thuật sôi động, trẻ trung. Trong khoảnh khắc ấy, những khác biệt về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự đồng điệu tâm hồn qua kết nối bằng âm nhạc.​

TS. Nguyễn Huy Vương và SV Lê Khắc Anna biểu diễn tại đêm nhạc

Giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân cũng đã tham gia chương trình với những tiết mục giao lưu đặc sắc. Độc tấu sáo Mông trong tác phẩm “Xuân về bản Mông” do TS. Nguyễn Huy Vương - Trưởng Khoa Nghệ thuật trình diễn đã đưa người nghe trở về với không gian văn hóa miền núi phía Bắc, nơi những thanh âm dân tộc vang vọng giữa núi rừng hùng vĩ. Sinh viên Lê Khắc Anna mang đến đêm nhạc 2 ca khúc Paroles và Viens m'embrasse trong chất giọng ngọt ngào góp phần tạo nên nhịp cầu kết nối đa sắc màu âm nhạc.​

Đêm nhạc mang đến thật nhiều cảm xúc và năng lượng ngay ở ĐH Duy Tân

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hướng tới hội nhập quốc tế, việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến với sinh viên giúp mở rộng không gian học tập ngoài giảng đường, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận với những giá trị văn hóa đa dạng của thế giới. Đây cũng chính là định hướng thúc đẩy gắn kết giữa giáo dục, nghệ thuật và giao lưu quốc tế mà ĐH Duy Tân luôn chú trọng xây dựng trong nhiều năm qua.

Khán giả cùng hòa nhịp trong các tiết mục của các nghệ sĩ

​Đêm nhạc OJOS khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài cùng những cảm xúc còn đọng lại nơi bao người tham dự. Từ âm hưởng truyền thống Việt Nam đến hơi thở Pop đương đại của nước Pháp, chương trình đã tạo nên một hành trình nghệ thuật đầy sắc màu, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của sinh viên DTU và khẳng định vai trò của ĐH Duy Tân - một môi trường học tập năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

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