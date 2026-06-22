Chọn ngành nào cho lộ trình học và làm vững vàng thời A.I

Làm sao để “sống sót” giữa thời đại đầy biến động khi hàng triệu việc làm sắp biến mất? Trong bối cảnh đó, tư duy du học nay đã dịch chuyển rõ rệt. Không còn gói gọn trong bài toán định cư, người học đang tìm kiếm một lộ trình cọ xát thực tế để xây dựng năng lực thích ứng bền vững.

Ba gợi ý chiến lược để lên kế hoạch nghề nghiệp

Nhìn nhận từ thực tế đồng hành cùng học sinh và phụ huynh Việt Nam, bà Bành Phạm Ngọc Vân (Giám đốc Quốc gia Việt Nam - Cơ quan Giáo dục New Zealand - ENZ) đưa ra ba điểm quan trọng. Đầu tiên là chọn ngành theo khả năng thích ứng lâu dài chứ không chạy theo các xu hướng nhất thời.

Thứ hai, việc chọn trường, ngành hay lộ trình học cần cụ thể và gắn liền với hành trình nghề nghiệp thực tế. Người học cần hình dung rõ các ngã rẽ lựa chọn trong tương lai. Thay vì học Quản trị kinh doanh chung chung, hãy hướng đến các chuyên ngành cụ thể hơn như Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh doanh số, hay Khởi nghiệp...

Bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ)

Bên cạnh đại học truyền thống, học sinh có thể chọn các học viện ứng dụng để học thực tiễn hơn. Bà Ngọc Vân ví dụ: “Nếu theo ngành Engineering tại New Zealand, bạn có thể học chương trình Bachelor of Engineering (Hons) 4 năm tại các đại học nghiên cứu, nhưng cũng có thể học Bachelor of Engineering Technology 3 năm tại các học viện ứng dụng. Cả hai lộ trình đều được đảm bảo về giá trị bằng cấp lẫn quyền lợi làm việc trong và sau khi học”.

Cuối cùng, hãy chọn điểm đến tạo bàn đạp vào thị trường lao động thông qua chính sách việc làm và sự công nhận bằng cấp quốc tế. Đơn cử như tại New Zealand, chính phủ cho phép sinh viên quốc tế làm thêm đến 25 giờ/tuần trong kỳ học và toàn thời gian vào kỳ nghỉ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh viên được ở lại làm việc đến 3 năm để tích lũy kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp hoặc định cư lâu dài.

Lựa chọn bệ phóng linh hoạt với giảng đường thực chiến

Hệ thống học viện ứng dụng tại New Zealand đào tạo đa dạng các bậc học từ chứng chỉ nghề, cao đẳng đến bậc cử nhân, và thạc sĩ, chủ yếu tập trung vào nhóm ngành ứng dụng như Kinh doanh, Quản lý nhà hàng - khách sạn, Chăm sóc sức khỏe, Kỹ thuật, CNTT, Thiết kế sáng tạo, Giảng dạy... Nhiều chương trình được “đo ni đóng giày” dựa trên các ngành nghề đang thiếu hụt lao động tại New Zealand.

Điểm sáng của khối học viện là quy mô lớp nhỏ, chú trọng thực hành kỹ năng và kết nối sâu với doanh nghiệp địa phương để sinh viên cọ xát liên tục qua các học phần thực tập, dự án thực tế.

Sinh viên quốc tế tại Học viện Công nghệ Unitec, New Zealand

Với mức học phí dễ thở hơn so với đại học, các học viện tại New Zealand còn có phương thức tuyển sinh đầu vào linh hoạt, cùng nhiều học bổng khuyến học đa dạng trị giá từ 3.000 - 5.000 đô New Zealand (tương đương 45 - 75 triệu Việt Nam đồng).

Ông Garish Nair - Giám đốc Quốc tế, Học viện Công nghệ Waikato (Wintec)

Theo chia sẻ của ông Garish Nair - Giám đốc Quốc tế, Học viện Công nghệ Waikato (Wintec), New Zealand: “Một số chương trình có sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong mạng lưới, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận đa dạng môi trường học tập và thực hành tùy chuyên ngành”.

Cẩm nang “Học viện thực chiến xứ Kiwi” - mở khóa góc nhìn mới về du học

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã phối hợp cùng báo Hoa Học Trò - ấn phẩm của báo Tiền Phong- cho ra mắt cuốn eBook mang tên HỌC VIỆN THỰC CHIẾN XỨ KIWI - Giải mã sức hút của các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật hàng đầu New Zealand.

Cuốn eBook cũng cung cấp một lăng kính rõ nét về mô hình “học để làm việc, học để thích ứng” của các học viện ứng dụng xứ Kiwi và tiếp thêm sự tự tin để các bạn trẻ dũng cảm lựa chọn một lộ trình nghề nghiệp vững vàng, hạnh phúc.

Ấn phẩm là sự đúc kết những góc nhìn chuyên sâu của các chuyên gia giáo dục, giảng viên và đặc biệt là câu chuyện đầy cảm hứng của các thế hệ du học sinh Việt Nam tại các học viện ở New Zealand.

Bạn đọc có thể đăng ký nhận eBook tại đây: https://bit.ly/EbookITP-PTE2026-01