Chọn ngành cùng con: Sức hút của lĩnh vực Tài chính tại Trường Đại học FPT trong thời đại công nghệ số

TP - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, lĩnh vực tài chính đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Song song đó, thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số ngày càng phổ biến, tạo ra nhu cầu lớn đối với nguồn nhân lực tài chính có khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, đầu tư và vận hành doanh nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến các ngành học tài chính theo định hướng số hóa trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Công nghệ tài chính (Fintech) – sự giao thoa giữa tài chính và công nghệ

Sự phát triển của thanh toán không tiền mặt, ví điện tử, ngân hàng số và các nền tảng đầu tư trực tuyến đã đưa Fintech trở thành một trong những lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế số.

Sinh viên nhóm ngành Tài chính được tham dự nhiều buổi workshop với các diễn giả đầu ngành

Năm 2026, Trường Đại học FPT tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech), trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức về tài chính, ngân hàng, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính.

Chương trình đào tạo hướng đến việc giúp sinh viên hiểu cách công nghệ đang thay đổi hoạt động tài chính hiện đại, đồng thời phát triển năng lực xây dựng và vận hành các giải pháp tài chính số. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại ngân hàng, công ty Fintech, doanh nghiệp công nghệ hoặc các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Tài chính doanh nghiệp – nền tảng của quản trị và phát triển kinh doanh

Trường Đại học FPT ký kết với nhiều doanh nghiệp đối tác nhằm đa dạng hóa trải nghiệm thực tiễn và cơ hội việc làm cho sinh viên

Trong mọi tổ chức, hoạt động tài chính luôn giữ vai trò quan trọng đối với quá trình vận hành và phát triển. Quản trị nguồn vốn, phân tích hiệu quả đầu tư và hoạch định chiến lược tài chính là những nhiệm vụ không thể thiếu trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học FPT được xây dựng nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức về quản trị tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro và chiến lược tài chính doanh nghiệp.

Thông qua chương trình học gắn với thực tiễn, sinh viên được rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng xử lý dữ liệu tài chính và khả năng ra quyết định trong môi trường kinh doanh nhiều biến động. Đây là nền tảng để người học phát triển tại doanh nghiệp, tổ chức tài chính hoặc các quỹ đầu tư.

Tài chính thông minh - xu hướng mới của ngành tài chính hiện đại

Phòng thực hành dành cho sinh viên các chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ

Sự phát triển của dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi cách thức quản lý, phân tích và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính.

Đón đầu xu hướng này, Trường Đại học FPT triển khai chuyên ngành Tài chính thông minh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa kiến thức tài chính và công nghệ dữ liệu. Sinh viên được tiếp cận các công cụ phân tích dữ liệu, ứng dụng AI trong tài chính, quản trị rủi ro và hỗ trợ ra quyết định.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động, đây được xem là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tài chính ngân hàng – lĩnh vực không ngừng đổi mới trong thời đại số

Ngân hàng vẫn là một trong những ngành nghề giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới tác động của chuyển đổi số, lĩnh vực này đang thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của ngân hàng số, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ tài chính hiện đại.

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học FPT được xây dựng theo định hướng cập nhật xu thế mới của ngành, giúp sinh viên được trang bị kiến thức về tài chính, tín dụng, đầu tư, quản trị ngân hàng và các mô hình dịch vụ tài chính hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí trong hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tài chính hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản.

Môi trường học tập gắn với doanh nghiệp và chuyển đổi số

Bên cạnh việc lựa chọn ngành học phù hợp, môi trường đào tạo cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm khi định hướng cho con em mình.

Tại Trường Đại học FPT, sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại với chương trình đào tạo chú trọng tính thực tiễn, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi số. Các hoạt động học tập được kết hợp với dự án thực tế, nghiên cứu ứng dụng, cuộc thi học thuật và trải nghiệm nghề nghiệp.

Điểm chung của các chuyên ngành thuộc nhóm ngành tài chính là định hướng gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia học kỳ On-the-job Training (OJT) tại doanh nghiệp ở học kỳ 6 nhằm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động. Theo thống kê của nhà trường, hơn 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Năm 2025, Trường Đại học FPT được xếp hạng Top 80 thế giới về tiêu chí Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế (SDG8) theo bảng xếp hạng THE Impact Rankings.

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học FPT dự kiến tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 theo phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh và mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo đại học gắn với thực tiễn.

Từ năm 2026, Trường Đại học FPT triển khai các chính sách ưu đãi học phí nhằm hỗ trợ người học và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, trong đó có ưu đãi 30% học phí dành cho thí sinh thuộc khu vực 1 và ưu đãi 30% học phí toàn khóa so với học phí chuẩn cho sinh viên học tập tại campus Cần Thơ.

Trong bối cảnh lĩnh vực tài chính đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, việc lựa chọn ngành học gắn với xu hướng phát triển của nền kinh tế sẽ góp phần giúp học sinh có thêm cơ hội phát triển trong tương lai.

Với các chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính doanh nghiệp, Tài chính thông minh và Tài chính ngân hàng, cùng môi trường đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp, trải nghiệm quốc tế và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học FPT là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với phụ huynh và học sinh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, học phí, các chương trình ưu đãi tài chính của Trường Đại học FPT năm 2026, vui lòng xem tại: https://daihoc.fpt.edu.vn/can-tho-tuyen-sinh.