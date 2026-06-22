Du học HIAST hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo tiêu chuẩn các trường đại học top đầu

Điều kiện du học Hàn Quốc hiện đang là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ mong muốn tìm kiếm bệ phóng sự nghiệp tương lai. Thấu hiểu điều đó, Du học HIAST mang đến cẩm nang phân tích chi tiết nhằm giúp học viên có sự chuẩn bị chu đáo nhất

Quy định tuyển sinh khắt khe của nhóm trường đại học top một phần trăm

Nhóm trường top 1% hoặc các trường đại học danh tiếng hàng đầu luôn là đích đến cạnh tranh nhất của cộng đồng du học sinh quốc tế. Để nộp hồ sơ vào các ngôi trường này, học sinh phải đảm bảo độ tuổi không quá 23 và thời gian trống sau tốt nghiệp không quá 15 tháng.

Yêu cầu về học lực cũng nằm ở mức rất cao với điểm trung bình tích lũy học bạ GPA 3 năm THPT tối thiểu từ 7.0 hoặc 8.0 trở lên. Học sinh cũng cần trải qua kỳ kiểm tra năng lực ngôn ngữ nghiêm ngặt của trường hoặc tham gia khóa đào tạo cơ bản tại Việt Nam.

Năng lực tài chính của gia đình người bảo lãnh đối với nhóm trường này yêu cầu nguồn thu nhập rõ ràng, có sổ tiết kiệm chuẩn gửi trước. Việc sở hữu một chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK hoặc chứng chỉ tiếng Anh IELTS phù hợp sẽ là điểm cộng lớn giúp hồ sơ nổi bật hơn.

Những ngôi trường danh tiếng tiêu biểu thuộc nhóm này có thể kể đến như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Korea hay Đại học Konkuk. Đây là những cái tên bảo chứng cho chất lượng giảng dạy xuất sắc nhưng đòi hỏi học viên phải đáp ứng điều kiện du học Hàn Quốc khắt khe.

Nếu năng lực học bạ ở mức khá, học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn nhóm trường top hai với những tiêu chuẩn có phần nhẹ nhàng hơn.

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ linh hoạt của các trường đại học top hai

Các trường đại học thuộc nhóm top 2 mang đến sự lựa chọn cân bằng hơn về cả điều kiện tuyển sinh lẫn chi phí học tập thực tế. Độ tuổi giới hạn cho nhóm trường này được nới lỏng lên đến mốc 25 tuổi và chấp nhận thời gian trống sau tốt nghiệp lên tới 5 năm.

Yêu cầu về điểm trung bình học bạ GPA 3 năm phổ thông chỉ áp dụng ở mức từ 6.5 trở lên, phù hợp với phần lớn học sinh khá. Phụ huynh học sinh cần chuẩn bị sổ tiết kiệm tối thiểu từ 8.000 USD đến 10.000 USD gửi tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tài khoản đóng băng.

Học sinh khi tham gia đăng ký xét tuyển vẫn cần trải qua thời gian học tiếng Hàn từ 3 đến 4 tháng tại trung tâm ở Việt Nam. Việc chuẩn bị tốt khả năng giao tiếp căn bản giúp học viên dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với đại diện tuyển sinh của trường.

Một số cái tên nổi bật thuộc phân khúc này bao gồm Đại học Sejong, Đại học DongA hay Đại học Soongsil với môi trường học tập vô cùng năng động. Lựa chọn này giúp giảm thiểu áp lực hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm tấm vé tiếp cận nền giáo dục hiện đại cho du học sinh.

Đối với những học sinh có điểm học bạ trung bình hoặc thời gian trống dài, nhóm trường top ba sẽ là phương án tối ưu nhất.

Giải pháp hoàn hảo từ nhóm trường đại học top ba dành cho học sinh

Nhóm trường top 3 mang lại cơ hội học tập rộng mở cho những học sinh sở hữu mức điểm học bạ trung bình hoặc có thời gian trống lớn. Các trường thuộc nhóm này chấp nhận học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Đại học không quá 5 năm với độ tuổi giới hạn dưới 25 tuổi.

Tiêu chuẩn điểm số GPA tương đối dễ chịu khi chỉ yêu cầu mức điểm đạt từ 6.0 trở lên cho toàn bộ 3 năm học phổ thông. Hồ sơ tài chính yêu cầu bắt buộc phải mở tài khoản đóng băng trị giá 10.000 USD tại các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Quy trình xét duyệt hồ sơ của nhóm trường này tập trung nhiều vào thái độ học tập và năng lực ngôn ngữ thực tế của học viên khi phỏng vấn. Các trường tiêu biểu như Đại học Chungwoon, Đại học Inje luôn sẵn sàng chào đón học sinh có tinh thần cầu tiến, quyết tâm cao.

Khi đăng ký tham gia chương trình thông qua Du học HIAST, học viên sẽ được định hướng lộ trình chọn trường top 3 vô cùng an toàn, hiệu quả. HIAST mang đến giải pháp nhập học 0 đồng, hỗ trợ ứng trước toàn bộ chi phí xử lý hồ sơ cho đến khi có visa.

Điều kiện du học Hàn Quốc dù có nhiều phân cấp khác nhau nhưng hoàn toàn có thể chinh phục nếu bạn có lộ trình đúng đắn và người đồng hành tin cậy. Hãy liên hệ ngay với Du học HIAST để được tư vấn lộ trình học tập tối ưu, hiện thực hóa ước mơ vươn ra biển lớn.

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