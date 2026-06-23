Cựu học sinh iSchool Ninh Thuận: Đo hành trình bằng sự trưởng thành

Phía sau cậu học trò yêu thích môn Sinh học đến danh hiệu Thủ khoa ngành Y học cổ truyền đầy kiêu hãnh của Nguyễn Kim Trung Quân là một "mái nhà chung" đã bền bỉ gieo mầm suốt 15 năm qua. Tại iSchool Ninh Thuận, hành trình một thập kỷ rưỡi không chỉ được định danh bằng những bảng thành tích xuất sắc, mà còn được dệt nên từ những câu chuyện "trở về" nối tiếp thế hệ.

Niềm tin chắp cánh đam mê

Với số điểm xét tuyển 28,07, Nguyễn Kim Trung Quân trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Thành tích ấy là kết quả của nhiều năm học tập nghiêm túc và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn.

Ngay từ những năm học phổ thông, Quân đã dành nhiều sự quan tâm cho môn Sinh học. Sự tò mò về cơ thể con người cùng mong muốn được góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp em sớm xác định định hướng nghề nghiệp cho bản thân và lựa chọn theo đuổi lĩnh vực y khoa.

Trung Quân đạt Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic sinh học cấp trường sau nỗ lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu

Nhìn lại quãng thời gian học tập tại iSchool Ninh Thuận, điều Trung Quân nhớ nhất không phải những điểm số hay thành tích đạt được, mà là sự đồng hành của thầy cô trong những giai đoạn quan trọng. "Điều em trân trọng nhất trong những năm học tại iSchool Ninh Thuận không chỉ là kiến thức mà còn là sự động viên từ thầy cô. Mỗi khi gặp áp lực hay hoang mang về định hướng tương lai, em luôn nhận được sự lắng nghe và khích lệ để tiếp tục cố gắng."

Theo Quân, chính môi trường học tập cởi mở cùng sự tin tưởng từ giáo viên đã giúp em mạnh dạn hơn trong việc xác định mục tiêu và theo đuổi đam mê của mình. Câu chuyện của Trung Quân hôm nay là một trong nhiều câu chuyện trưởng thành mà iSchool Ninh Thuận đã chứng kiến trong suốt 15 năm qua.

15 năm “Một gia đình, một dấu ấn”

Trong hành trình 15 năm phát triển, iSchool Ninh Thuận đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trên con đường khám phá năng lực bản thân và theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Từ y khoa, kỹ thuật, kinh tế đến giáo dục hay nghệ thuật, nhiều cựu học sinh của nhà trường đang tiếp tục khẳng định bản thân trên những lĩnh vực riêng.

Chia sẻ về thành tích của Trung Quân, thầy Phạm Minh Nhựt – Phó Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận cho rằng điều đáng quý nhất không nằm ở một danh hiệu cụ thể, mà ở việc học sinh tìm thấy con đường phù hợp với bản thân và đủ bản lĩnh để theo đuổi lựa chọn của mình."Sau 15 năm, thành quả lớn nhất của nhà trường không nằm ở những cột mốc phát triển mà ở việc được chứng kiến học sinh trưởng thành, tự tin và chủ động theo đuổi con đường của riêng mình."

Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường iSchool Ninh Thuận trong suốt 15 năm qua

Theo thầy Nhựt, đó cũng là định hướng mà nhà trường kiên trì theo đuổi trong suốt chặng đường phát triển: "Giáo dục không chỉ chuẩn bị cho học sinh một kỳ thi, mà cần chuẩn bị cho các em khả năng học tập suốt đời, thích nghi với thay đổi và sống có trách nhiệm với cộng đồng."

Sự tiếp nối thế hệ tại iSchool Ninh Thuận

Đằng sau hành trình 15 năm tự hào của iSchool Ninh Thuận là những sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt. Trong số đó, câu chuyện của cô Nguyễn Nữ Quỳnh Thiêm là một minh chứng đặc biệt cho sự tiếp nối thế hệ. Từng là học sinh dưới mái trường này, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, cô Thiêm đã lựa chọn trở về để cống hiến cho chính nơi mình đã lớn lên. Từ người học trò rụt rè năm xưa, giờ đây cô đứng trên bục giảng, kiêu hãnh dìu dắt những lớp măng non mới.

Đối với cô, hạnh phúc lớn nhất của người đưa đò là được nhìn thấy học trò của mình cứng cáp hơn mỗi ngày: "Hạnh phúc của người làm giáo dục là được chứng kiến sự thay đổi của các em. Có những gương mặt ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi dần tự tin, tìm được hướng đi riêng và ngày trở về, các em lại rạng rỡ chia sẻ thành công mới với thầy cô. Đó là phần thưởng vô giá nhất."

Từ cựu học sinh đến giáo viên, cô Thiêm (thứ 2, bên trái) tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh dưới mái trường iSchool Ninh Thuận

Hành trình 15 năm của iSchool Ninh Thuận không chỉ được xây dựng bằng phấn trắng bảng đen, mà còn bằng sợi dây gắn kết bền chặt với các bậc phụ huynh. Nhiều gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng nhà trường từ thế hệ này sang thế hệ khác, bởi họ tìm thấy ở đây điều quan trọng nhất: sự quan tâm chân thành và một bệ phóng vững chắc cho tương lai của con em mình. Cha mẹ học sinh chia sẻ, điều khiến gia đình yên tâm không chỉ là kết quả học tập của con mà còn là sự quan tâm của thầy cô trong suốt quá trình trưởng thành. Gia đình cảm nhận được sự đồng hành rất gần gũi từ nhà trường.

Mười lăm năm có thể được tính bằng thời gian, nhưng những giá trị giáo dục được lưu giữ qua hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh. Từ câu chuyện của Nguyễn Kim Trung Quân đến những học sinh đã và đang trưởng thành từ mái trường chung, mỗi người đều góp thêm một dấu ấn cho hành trình 15 năm của iSchool Ninh Thuận – hành trình được tạo nên từ sự đồng hành của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh qua nhiều thế hệ.

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