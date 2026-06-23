TPHCM chốt lịch công bố điểm chuẩn vào lớp 10

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập vào ngày 30/6, sau khi hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh.

Sáng 23/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, xác nhận điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập hệ đại trà sẽ được công bố vào ngày 30/6.

Theo kế hoạch, 16 giờ hôm nay (23/6) là thời hạn cuối để học sinh và phụ huynh hoàn tất hồ sơ nhập học đối với các trường THPT chuyên, các trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và diện tuyển thẳng vào lớp 10 công lập.

Trước đó vào ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp. Sau khi có kết quả, học sinh được yêu cầu hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 5 ngày, bao gồm xác nhận trực tuyến trên cổng tuyển sinh của thành phố và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trúng tuyển.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Những học sinh đã hoàn tất thủ tục nhập học vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp hoặc diện tuyển thẳng sẽ không tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 hệ thường.

Lý giải việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 thường, ông Nguyễn Văn Phong cho biết trước đây, tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xét tuyển lớp 10 được thực hiện theo thứ tự nguyện vọng 1, sau đó mới đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Cách làm này dẫn đến tình trạng nhiều trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng đầu tiên khiến cơ hội của học sinh đăng ký nguyện vọng sau bị thu hẹp.

Năm học 2026-2027, sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại và phạm vi tuyển sinh mở rộng, Ban Chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 đã thống nhất áp dụng phương án xét tuyển đồng thời cả ba nguyện vọng và công bố kết quả cùng lúc.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, phương án mới giúp hạn chế tình trạng thí sinh “ảo”, đặc biệt là những trường hợp vừa trúng tuyển trường chuyên vừa có tên trong danh sách trúng tuyển lớp 10 thường. Việc lùi thời gian công bố điểm chuẩn nhằm tạo điều kiện rà soát, làm sạch dữ liệu tuyển sinh, bảo đảm chỉ tiêu được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu nhập học thực tế.

Đây cũng là năm đầu tiên hệ thống tuyển sinh của thành phố được đồng bộ dữ liệu nhập học giữa 5 trường chuyên, gồm 4 trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong thời gian từ ngày 20 đến 23/6, những học sinh đồng thời trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu và một trong bốn trường chuyên của thành phố gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn phải lựa chọn một trường để nhập học. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tự động khóa quyền xác nhận tại các trường còn lại.

Việc sử dụng chung cơ sở dữ liệu tuyển sinh giúp xác định chính xác lựa chọn của từng học sinh, loại bỏ tình trạng nhập học “ảo”, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM kết thúc ngày 2/6. Trong năm đầu sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố ghi nhận hơn 151.000 thí sinh dự thi, cao nhất cả nước. Do đề thi được đánh giá giảm độ khó so với những năm trước, nhiều giáo viên và hiệu trưởng dự báo điểm chuẩn năm nay có thể tăng từ 0,25 đến 2 điểm.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ thường được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh cùng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đầy đủ cả ba môn, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm).