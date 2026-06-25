Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM nói về lọc ảo ở các trường tốp đầu

TPO - Việc các em chính thức lựa chọn xác nhận nhập học, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các nguyện vọng còn lại ở hệ đại trà. Như vậy, một số lượng lớn chỉ tiêu tại các trường THPT tốp đầu sẽ được giải phóng, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh khác.

Ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết, đến 17 giờ ngày hôm qua (24/6) đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên và các trường có lớp tích hợp trên địa bàn TPHCM. Trong số này, riêng Trường phổ thông Năng khiếu đã ghi nhận 600 thí sinh xác nhận nhập học.

Hơn 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên và các trường có lớp tích hợp trên địa bàn TPHCM

Theo ông Phong, qua công tác lọc ảo, Sở nhận thấy phần lớn các em đã xác nhận nhập học vào trường chuyên đều là những thí sinh có kết quả rất cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Đáng chú ý, hầu hết các em cũng đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà của nhiều trường THPT tốp đầu như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn và các trường có điểm chuẩn cao khác.

“Việc các em chính thức lựa chọn xác nhận nhập học, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các nguyện vọng còn lại ở hệ đại trà. Như vậy, một số lượng lớn chỉ tiêu tại các trường THPT tốp đầu sẽ được giải phóng, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh khác”, ông Phong cho biết.

Ông Phong cũng nhận định, số lượng thí sinh đã chốt nguyện vọng vào các trường chuyên và lớp tích hợp càng lớn thì cơ hội xét tuyển của các thí sinh đang chờ kết quả vào các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM càng được mở rộng hơn.

Điểm chuẩn vào lớp 10 hệ đại trà tại TPHCM dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/6, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn tất công tác lọc ảo và rà soát dữ liệu tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 151.000 thí sinh tham dự, đây là năm đầu tiên sau sáp nhập, số lượng thí sinh của TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước. Nhiều giáo viên và cán bộ quản lý đánh giá đề thi năm nay có xu hướng giảm độ khó, phù hợp hơn với năng lực chung của học sinh.

Theo dự báo ban đầu, điểm chuẩn lớp 10 có thể tăng nhẹ, dao động từ 0,5 đến 2 điểm tùy từng trường và khu vực. Điểm xét tuyển hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi bị điểm liệt (0 điểm) mới đủ điều kiện xét tuyển.