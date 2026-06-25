Trường đại học Luật TPHCM 'lấn sân' sang khối ngành kinh tế, tài chính

TPO - Thay vì chỉ phát triển các chương trình kinh tế theo hướng truyền thống, ULAW lựa chọn mô hình đào tạo liên ngành, kết hợp giữa kinh tế, công nghệ và pháp luật.

Ngày 25/6, Trường đại học Luật TPHCM (ULAW) công bố đề án tuyển sinh năm 2026, trong đó có 4 ngành đào tạo mới gồm Công nghệ tài chính (FinTech), Kinh tế số, Thương mại điện tử và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một giờ học.

Theo đó, ngành Công nghệ tài chính được thiết kế với nhiều học phần đang là xu hướng của thị trường như ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo trong tài chính, blockchain, dữ liệu lớn và quản trị rủi ro tài chính. Dự kiến, ngành này sẽ được tuyển sinh từ năm 2026.

Ngành Kinh tế số tập trung vào kinh tế nền tảng, dữ liệu, AI, chuyển đổi số và hoạch định chính sách phát triển kinh tế trong môi trường số.

Với ngành Thương mại điện tử, sinh viên được đào tạo đồng thời kiến thức kinh doanh, công nghệ và các quy định pháp lý liên quan đến giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được phát triển theo hướng kết hợp ngoại ngữ với thương mại và pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Việc mở các ngành học mới đánh dấu lần đầu tiên nhà trường tham gia sâu vào lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ, những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực rất lớn trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Theo đại diện nhà trường, thay vì phát triển các chương trình kinh tế theo hướng truyền thống, ULAW lựa chọn mô hình đào tạo liên ngành, kết hợp giữa kinh tế, công nghệ và pháp luật. Đây được xem là lợi thế khác biệt khi các hoạt động tài chính, thương mại điện tử, kinh doanh số hay quản trị dữ liệu ngày càng chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của hệ thống pháp luật.

Với 4 đề án đào tạo mới, Trường đại học này Luật TPHCM hé mở về chiến lược phát triển thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời mở rộng phạm vi đào tạo từ thế mạnh truyền thống là luật học sang các lĩnh vực kinh tế số, tài chính và thương mại quốc tế – những ngành nghề được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.