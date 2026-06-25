Các Đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027

Tổ chức xếp hạng giáo dục hàng đầu thế giới QS (Quacquarelli Symonds) ngày 18/6/2026 đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2027 (QS World University Rankings 2027 - QS WUR 2027). Theo đó, Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này, giảm 1 trường so với năm 2026.

Trong Bảng xếp hạng các Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2027, có 1.504 cơ sở giáo dục đại học (trong đó có 98 cơ sở lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng) đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá xếp hạng. QS đánh giá trường đại học qua 9 tiêu chí chính, bao gồm: Danh tiếng Học thuật: 30%, Danh tiếng Nhà tuyển dụng:15%, Tỷ lệ Giảng viên/Sinh viên: 10%, Tỷ lệ Trích dẫn Bài báo/Giảng viên: 20%, Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế: 5%, Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế: 5%, Mạng lưới Nghiên cứu Quốc tế: 5%, Việc làm của Sinh viên Tốt nghiệp: 5%, Phát triển Bền vững: 5%.