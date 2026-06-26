Chưa nhận bằng tốt nghiệp, nữ sinh Việt đã đầu quân cho 'ông lớn' chip bán dẫn Mỹ

TPO - Khi chưa chính thức tốt nghiệp, Nguyễn Hiền My - thủ khoa ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) đã được tuyển dụng vào một trong những công ty thiết kế chip bán dẫn hàng đầu của Mỹ nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Không đặt mục tiêu làm thủ khoa

Từng không xem Kỹ thuật máy tính là lựa chọn đầu tiên, Nguyễn Hiền My - cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) - nay trở thành thủ khoa tốt nghiệp sớm ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Đặc biệt, ngay sau khi bảo vệ khóa luận và còn chờ nhận bằng tốt nghiệp, My đã được tuyển dụng chính thức tại Marvell Technology Vietnam - thành viên của tập đoàn thiết kế chip bán dẫn hàng đầu của Mỹ.

Nguyễn Hiền My trở thành thủ khoa tốt nghiệp sớm ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Với điểm trung bình (GPA) 9,07/10, sáu học kỳ liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập và nhiều thành tích nghiên cứu khoa học, hành trình của nữ sinh quê Quảng Ngãi được tạo nên từ sự bền bỉ hơn là những mục tiêu quá lớn.

Hiền My cho biết, điều khiến cô xúc động nhất khi biết mình là thủ khoa tốt nghiệp sớm không phải danh hiệu, mà là cảm giác những nỗ lực trong suốt bốn năm đại học cuối cùng cũng được ghi nhận.

"Những học kỳ đầu mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Mình chỉ cố gắng học tốt từng môn, hiểu thật kỹ kiến thức và hoàn thành mọi việc một cách chỉn chu", My chia sẻ.

Đến năm cuối, khi nhận ra bản thân có cơ hội tốt nghiệp loại xuất sắc, My bắt đầu chịu nhiều áp lực hơn, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Điểm số khi đó chỉ chênh lệch rất nhỏ so với mức yêu cầu, khiến mỗi phần việc đều trở nên quan trọng. "Khi nhận được điểm khóa luận, mình thực sự vỡ òa. Đó là khoảnh khắc mình biết những cố gắng suốt nhiều năm đã được đền đáp", My nói.

Hiền My trong lễ tốt nghiệp đại học

Kỹ thuật máy tính không phải nguyện vọng ban đầu của Hiền My. Bước vào đại học, nữ sinh chuyên Toán từng khá lo lắng vì chưa bao giờ nghĩ sẽ học về phần cứng hay thiết kế vi mạch. Tuy nhiên, càng học, cô càng hứng thú với cách phần mềm và phần cứng kết hợp để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

Đúng thời điểm đó, ngành bán dẫn và vi mạch tại Việt Nam phát triển mạnh, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Điều này giúp My có thêm động lực theo đuổi lĩnh vực mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ gắn bó.

"Đến với Kỹ thuật máy tính ban đầu là một cái duyên, còn quyết định theo đuổi lại đến từ quá trình khám phá bản thân", My chia sẻ.

Kỷ luật tạo nên thành tích

Theo Hiền My, GPA 9,07/10 và sáu học kỳ liên tiếp nhận học bổng không đến từ việc học quá nhiều giờ mỗi ngày. Nữ sinh luôn duy trì những thói quen đơn giản như đi học đầy đủ, chuẩn bị bài trước, bắt đầu làm bài tập và đồ án từ sớm, đồng thời chia các mục tiêu lớn thành từng phần nhỏ để dễ theo dõi tiến độ.

"Khi mệt mỏi, tôi chỉ tự nhắc bản thân rằng không cần hoàn thành tất cả trong một ngày. Chỉ cần tiếp tục thêm một chút và không bỏ cuộc", cô nói.

Bên cạnh việc học, My còn tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và là đồng tác giả một bài báo quốc tế về ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế. Những trải nghiệm này giúp cô rèn luyện tư duy phản biện, khả năng nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm.

Hiền My được tuyển dụng vào một trong những công ty thiết kế chip bán dẫn hàng đầu của Mỹ

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của Hiền My là trở thành nhân viên chính thức của Marvell Technology Vietnam ngay sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Cơ hội đến từ chương trình học bổng của công ty. Ban đầu, My từng nhiều lần phân vân vì cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi. Chỉ đến những ngày cuối trước hạn nộp hồ sơ, cô mới quyết định thử sức.

Quá trình phỏng vấn không chỉ mang đến học bổng mà còn giúp nữ sinh xác định rõ hơn định hướng nghề nghiệp của mình. Sau đó, My được nhận vào thực tập tại doanh nghiệp. Trong thời gian này, cô chủ động học hỏi, mạnh dạn trao đổi với các kỹ sư nhiều kinh nghiệm và từng bước thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

"Khi vừa bảo vệ khóa luận xong và còn đang chờ nhận bằng tốt nghiệp, tôi may mắn được công ty giữ lại làm nhân viên chính thức. Với tôi, đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để tiếp tục học hỏi", My chia sẻ.

Theo nữ kỹ sư trẻ, khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp khá lớn. Trong môi trường thiết kế vi mạch, một sản phẩm không chỉ cần hoạt động chính xác mà còn phải ổn định, dễ kiểm thử, dễ bảo trì và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển của cả dự án.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hiền My cho rằng nhiều bạn trẻ thường chần chừ vì nghĩ mình chưa đủ giỏi. Bản thân cô cũng từng tự ti khi đứng trước cơ hội ứng tuyển học bổng và thực tập tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính việc dám thử đã mở ra những cơ hội mà trước đó cô chưa từng nghĩ tới.

"Tôi nghĩ các bạn không cần phải hoàn toàn tự tin mới bắt đầu. Đôi khi sự tự tin chỉ đến sau khi mình đã bước đi và vượt qua một vài khó khăn. Không nhất thiết phải nhìn thấy toàn bộ con đường phía trước, chỉ cần nghiêm túc với hiện tại và đủ can đảm để đi tiếp", Hiền My nhắn gửi.