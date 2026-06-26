Trường Đại học FPT vào Top 300 Đại học Phát triển bền vững hàng đầu thế giới, dẫn đầu Việt Nam về giáo dục chất lượng

Theo kết quả THE Impact Ratings 2026 vừa được Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố, Trường Đại học FPT lần đầu tiên được xếp trong nhóm 201–300 trường đại học có tác động phát triển bền vững hàng đầu thế giới.

Đây là bảng xếp hạng uy tín toàn cầu đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Năm 2026, kết quả của Trường Đại học FPT tiếp tục ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trên hành trình khẳng định vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Đáng chú ý, ở tiêu chí SDG4 – Giáo dục chất lượng, Trường Đại học FPT được xếp hạng 87 thế giới, nằm trong Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam. Đây là tiêu chí phản ánh chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của nhà trường trong việc phát triển năng lực người học, thúc đẩy học tập suốt đời.

Kết quả này đánh dấu sự thăng hạng liên tục của Trường Đại học FPT trong THE Impact Rankings. Nếu như năm 2022, nhà trường nằm trong nhóm 801–1000 thì đến năm 2026 đã vươn lên nhóm 201–300 toàn cầu. Điều này cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Bên cạnh thành tích nổi bật ở lĩnh vực giáo dục chất lượng, Trường Đại học FPT còn ghi dấu ấn ở nhiều tiêu chí khác như xếp hạng 14 thế giới về Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG8), đồng hạng 9 thế giới về Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh (SDG16), đồng thời đứng thứ 69 thế giới về Thành phố và cộng đồng bền vững (SDG11).

Theo đại diện nhà trường, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải trang bị cho người học năng lực thích ứng, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng học tập suốt đời. Đây cũng là định hướng mà Trường Đại học FPT kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Hiện nay, Trường Đại học FPT có các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho học sinh, sinh viên trong khu vực, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Không chỉ được ghi nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế, chất lượng đào tạo của Trường Đại học FPT còn được thể hiện thông qua môi trường học tập gắn liền với thực tiễn và trải nghiệm. Sinh viên được học tập trong hệ thống phòng chức năng hiện đại, phòng thí nghiệm chuyên ngành và không gian sáng tạo được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để ứng dụng kiến thức vào thực tế ngay từ những năm đầu đại học.

Chương trình đào tạo tại Trường Đại học FPT được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng kết nối doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế, hoạt động nghiên cứu khoa học, cuộc thi chuyên môn và trải nghiệm nghề nghiệp. Đặc biệt, sinh viên được tham gia học kỳ On-the-job Training (OJT) tại doanh nghiệp ở học kỳ 6, qua đó tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Theo thống kê của nhà trường, hơn 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Năm 2026, Trường Đại học FPT tuyển sinh hệ đại học chính quy theo phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT, hướng đến đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh. Đồng thời, nhà trường triển khai nhiều chính sách ưu đãi tài chính nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học, trong đó có chính sách ưu đãi 30% học phí dành cho học sinh thuộc Khu vực 1 và ưu đãi 30% học phí toàn khóa cho sinh viên học tập tại campus Cần Thơ. Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, học phí, các chương trình ưu đãi tài chính của Trường Đại học FPT năm 2026, vui lòng xem tại: https://daihoc.fpt.edu.vn/can-tho-tuyen-sinh.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học FPT đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho học sinh trong khu vực, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của vùng.