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Thế giới

Mỹ bất ngờ nối lại không kích Iran sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ

Minh Hạnh

TPO - Mỹ đã bất ngờ nối lại các cuộc không kích vào Iran, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết vào ngày 17/6.

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(Ảnh: Getty Images)

Sáng 27/6 (giờ Việt Nam), Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và các trạm radar của Iran, để đáp trả vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại treo cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó.

“Hành động gây hấn vô cớ chống lại tàu vận tải thương mại của lực lượng Iran rõ ràng đã vi phạm lệnh ngừng bắn”, CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội X.

Truyền thông Iran đưa tin, tiếng nổ đã vang lên trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan phía nam nước này. IRIB, trích dẫn một nguồn tin, cho biết hai quả đạn đã bắn trúng một tháp viễn thông gần Sirik.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, gọi đây là một “hành vi vi phạm” lệnh ngừng bắn.

Mặc dù Iran chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu Ever Lovely, nhưng nước này tuyên bố chỉ có Iran và Oman mới có thể “xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai” tại tuyến đường thủy chiến lược này.

“Việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz không thể được đảm bảo theo các thỏa thuận mơ hồ, các tuyến đường song song hoặc các quyết định không tính đến vai trò của Iran với tư cách là một quốc gia ven biển”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X.

Việc nối lại các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Mỹ và Iran đang thảo luận về việc thực hiện bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Hai bên đã đưa ra những quan điểm trái ngược nhau về thỏa thuận, về việc quản lý eo biển Hormuz, số phận kho dự trữ uranium làm giàu của Iran và chiến dịch quân sự của Israel ở Li-băng.

Minh Hạnh
RT
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