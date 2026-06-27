Đà Nẵng: Kết nối xã vùng cao với phường đô thị, chung tay phát triển và lan tỏa yêu thương

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, cải cách hành chính hay chuyển đổi số, chương trình kết nghĩa giữa phường Hòa Cường và xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) còn mang đến hàng loạt hoạt động an sinh thiết thực.

Từ một phường trung tâm sôi động của TP. Đà Nẵng đến xã miền núi còn nhiều khó khăn với hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp bằng những chuyến đi, những chương trình thiện nguyện và sự đồng hành xuyên suốt của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân hai địa phương.

Xã Trà Tân và phường Hòa Cường đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Gần một năm qua, kể từ khi Đảng ủy phường Hòa Cường và Đảng ủy xã Trà Tân ký kết chương trình kết nghĩa, hợp tác theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Bên cạnh việc duy trì các hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cải cách hành chính và chuyển đổi số, dấu ấn rõ nét nhất của chương trình là những hoạt động hướng về người dân vùng cao.

Trong lĩnh vực giáo dục, hàng loạt nguồn lực đã được huy động để cải thiện điều kiện dạy và học tại Trà Tân. Hội đồng nhân dân và Công đoàn phường Hòa Cường trao tặng 10 máy tính trị giá 68 triệu đồng cho thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp doanh nghiệp vận động hơn 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trần Cao Vân; đồng thời trao 30 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo.

Các trường học trên địa bàn phường cũng trở thành những "cầu nối yêu thương" với các trường vùng cao. Hai công trình "Thư viện xanh" được xây dựng từ nguồn vận động 120 triệu đồng. Hàng nghìn quyển vở, hàng trăm bộ đồng phục, áo ấm, sách, thiết bị học tập và nhiều suất học bổng đã đến tay học sinh Trà Tân.

Riêng Trường THCS Tây Sơn đã vận động hơn 135 triệu đồng để trao tặng tivi tương tác, đồng phục, gạo, nhu yếu phẩm cùng nhiều học bổng cho học sinh bán trú. Tháng 4/2026, nhà trường tiếp tục hỗ trợ hệ thống bạt che cho thư viện ngoài trời, góp phần cải thiện điều kiện học tập của học sinh địa phương.

Nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa yêu thương đến các bản làng.

Không chỉ quan tâm đến giáo dục, chương trình kết nghĩa còn hướng đến chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó. Cuối năm 2025, 22 người có công của xã Trà Tân được đưa về Bệnh viện Quân y 17 khám, điều trị miễn phí. Hơn 400 lượt người dân và học sinh cũng được khám mắt, cấp thuốc và cắt kính miễn phí.

Sau những đợt mưa bão, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa. MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường đã vận động gần 420 triệu đồng để sửa chữa 42 ngôi nhà bị hư hỏng, đồng thời hỗ trợ 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm giúp người dân ổn định cuộc sống. Nhiều hộ nghèo, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo cũng được thăm hỏi, tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán.

Song song với các hoạt động an sinh, hai địa phương duy trì thường xuyên việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phường Hòa Cường còn kết nối các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại Trà Tân.

Trong thời gian tới, phường Hòa Cường và xã Trà Tân sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế, y tế, giáo dục và an sinh xã hội; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để chương trình kết nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân hai địa phương.