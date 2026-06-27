Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội xử phạt đến 6 triệu đồng hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trần Hoàng

TPO - Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ xử phạt gấp 1,5-2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định với 28 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 56 quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn.

Có hiệu lực từ ngày 1/7, nghị quyết quy định tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính lên bằng 1,5 hoặc 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định. Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở ba nhóm, gồm:

Nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các vi phạm như: tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Các cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có 7 hành vi được tăng mức phạt, từ 1 triệu đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi.

images.jpg
Camera AI ghi nhận hành vi lấn chiếm vỉa hè

Nhóm vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị, Hà Nội tăng mức phạt với 4 hành vi. Cụ thể:

Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng bị phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Hành vi không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt bị phạt từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Trần Hoàng
#Xử phạt lấn chiếm vỉa hè #Tăng mức phạt vi phạm đô thị #Quản lý trật tự giao thông #Vi phạm về cư trú và xuất nhập cảnh #trật tự đô thị #lấn chiếm vỉa hè #Hà Nội tăng mức xử phạt vi phạm hành chính #Mức phạt lấn chiếm vỉa hè lòng đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe