Hà Nội xử phạt đến 6 triệu đồng hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

TPO - Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ xử phạt gấp 1,5-2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định với 28 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 56 quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn.

Có hiệu lực từ ngày 1/7, nghị quyết quy định tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính lên bằng 1,5 hoặc 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định. Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở ba nhóm, gồm:

Nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các vi phạm như: tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Các cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có 7 hành vi được tăng mức phạt, từ 1 triệu đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi.

Camera AI ghi nhận hành vi lấn chiếm vỉa hè

Nhóm vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị, Hà Nội tăng mức phạt với 4 hành vi. Cụ thể:

Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng bị phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Hành vi không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt bị phạt từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng.