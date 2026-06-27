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Xã hội

Rộn ràng theo con nước nhặt ‘lộc biển’

Thu Hiền

TPO - Mỗi khi thủy triều rút, bãi biển Hải Châu (Nghệ An) lại nhộn nhịp bóng người mang theo rổ, xô và những chiếc cào nhỏ ra bãi triều tìm ngao. Công việc vất vả nhưng đã trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân ven biển.

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Khi mặt trời còn chưa nhô hẳn lên khỏi đường chân trời, bãi biển Hải Châu (Nghệ An) đã rộn ràng tiếng người. Từng tốp người dân tay cầm rổ, xô, cuốc nhỏ nối nhau băng qua bãi cát rộng mênh mông để kịp đón lúc thủy triều vừa rút. Đây cũng là thời điểm những con ngao﻿ tự nhiên còn nằm lại dưới lớp cát, chờ bàn tay cần mẫn của người dân tìm kiếm.
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Giữa không gian mênh mang của biển sớm, hàng chục người tản ra khắp bãi biển. Mỗi người chọn cho mình một khoảng cát rồi cặm cụi dùng chiếc cào nhỏ hoặc chiếc thìa xới từng lớp cát. Không khí lao động diễn ra trong sự bình yên của tiếng sóng, tiếng gió và những câu chuyện rôm rả giữa những người cùng đi cào ngao.
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Nhiều em nhỏ theo bà, mẹ ra bãi triều nhặt "lộc biển﻿".
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Bà Nguyễn Thị Hòa (48 tuổi, trú xã Hải Châu) chia sẻ, gần như sáng nào thủy triều rút bà cũng tranh thủ ra biển cào ngao. “Phải đi từ 4-5 giờ sáng mới kịp con nước. Có hôm cào vài tiếng được 4-5kg ngao, cũng có hôm chẳng được bao nhiêu. Cái này phụ thuộc hoàn toàn vào con nước và may mắn, nhưng có thêm ít tiền mua thức ăn, trang trải sinh hoạt nên chúng tôi vẫn gắn bó nhiều năm nay”, bà Hòa nói.
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Chỉ với chiếc thìa, cào nhỏ và chiếc rổ, xô nhựa, người dân cần mẫn tìm từng con ngao ẩn dưới lớp cát.
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Ông Lê Văn Đại (56 tuổi, trú xã Đức Châu) cho biết, ngoài làm ruộng, mỗi khi thủy triều rút ông đều tranh thủ ra bãi triều cào ngao để kiếm thêm thu nhập. "Mỗi buổi sáng nếu gặp may cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Tiền không nhiều nhưng giúp gia đình có thêm chi phí sinh hoạt, nhất là những lúc nông nhàn", ông Đại chia sẻ. Theo ông, công việc tuy vất vả vì phải cúi người nhiều giờ dưới nắng, nhưng đổi lại không cần vốn đầu tư. "Biển cho gì thì mình nhặt nấy. Chúng tôi coi đây là 'lộc biển', nên ai cũng ý thức khai thác vừa phải, không tận diệt để còn nguồn lợi lâu dài", ông nói.
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Ngao sẽ được người dân phân loại trước khi mang đi tiêu thụ. Giá bán dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg.
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Giữa nhịp sống hiện đại, nghề cào ngao tuy vất vả, thu nhập không ổn định nhưng vẫn được nhiều người duy trì. Đó không chỉ là cách mưu sinh mà còn là nét văn hóa lao động gắn bó với biển qua nhiều thế hệ.
Thu Hiền
#lộc biển #Hải Châu #ngao #thủy triều #mưu sinh #con nước

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