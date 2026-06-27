Rộn ràng theo con nước nhặt ‘lộc biển’

TPO - Mỗi khi thủy triều rút, bãi biển Hải Châu (Nghệ An) lại nhộn nhịp bóng người mang theo rổ, xô và những chiếc cào nhỏ ra bãi triều tìm ngao. Công việc vất vả nhưng đã trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân ven biển.
Giữa không gian mênh mang của biển sớm, hàng chục người tản ra khắp bãi biển. Mỗi người chọn cho mình một khoảng cát rồi cặm cụi dùng chiếc cào nhỏ hoặc chiếc thìa xới từng lớp cát. Không khí lao động diễn ra trong sự bình yên của tiếng sóng, tiếng gió và những câu chuyện rôm rả giữa những người cùng đi cào ngao.
Ông Lê Văn Đại (56 tuổi, trú xã Đức Châu) cho biết, ngoài làm ruộng, mỗi khi thủy triều rút ông đều tranh thủ ra bãi triều cào ngao để kiếm thêm thu nhập. "Mỗi buổi sáng nếu gặp may cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Tiền không nhiều nhưng giúp gia đình có thêm chi phí sinh hoạt, nhất là những lúc nông nhàn", ông Đại chia sẻ. Theo ông, công việc tuy vất vả vì phải cúi người nhiều giờ dưới nắng, nhưng đổi lại không cần vốn đầu tư. "Biển cho gì thì mình nhặt nấy. Chúng tôi coi đây là 'lộc biển', nên ai cũng ý thức khai thác vừa phải, không tận diệt để còn nguồn lợi lâu dài", ông nói.