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Đà Nẵng đầu tư hơn 4.500 tỷ nâng cấp tuyến quốc lộ kết nối với Lào

Hoài Văn

TPO - Với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D được kỳ vọng mở ra trục giao thông chiến lược kết nối Đà Nẵng với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thúc đẩy phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi.

Sáng 26/6, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D. Đây là dự án giao thông trọng điểm kết nối Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, các sở, ban, ngành, địa phương, người dân khu vực dự án.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D qua địa phận các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Dự án có tổng chiều dài hơn 65 km, trong đó, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 (thuộc xã Bến Giằng) và điểm cuối tại Km72+700, giáp phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc xã La Dêê).

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Trao hỗ trợ an sinh cho các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê

Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế từ 40 đến 60 km/giờ (tùy đoạn tuyến). Trên đoạn tuyến có tổng cộng 29 cây cầu.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo nền tảng phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong thời gian tới.

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Quốc lộ 14D là tuyến đường "đau khổ" đối với người dân vùng núi phía Tây Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, khắc phục khó khăn trong thi công để hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư... trên tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

“Kết quả của dự án này không chỉ được đo bằng số km đường hoàn thành, mà còn là thước đo quan trọng về năng lực tổ chức thực hiện, năng lực phối hợp liên ngành và mức độ quyết liệt của bộ máy hành chính thành phố. Một dự án lớn luôn đòi hỏi quyết tâm lớn. Nguồn lực lớn phải đi cùng trách nhiệm lớn”, ông Cường nói.

Hoài Văn
#Nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D #Phát triển giao thông biên giới #Kết nối Đà Nẵng với Lào #Đầu tư hạ tầng miền núi #Phát triển kinh tế và quốc phòng #Đà Nẵng #Quốc lộ 14D

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