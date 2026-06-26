Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập cho cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận

TPO - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất, từ năm 2027, cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Theo cơ quan soạn thảo, thu nhập được miễn thuế gồm: Thu nhập từ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; lãi tiền gửi ngân hàng; kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập khác cần được miễn thuế, Chính phủ sẽ quy định cụ thể.

Riêng bậc mầm non, cả nước có khoảng 15.200 cơ sở giáo dục, trong đó khoảng 3.100 cơ sở ngoài công lập.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - "không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận".

Dự thảo cũng quy định nếu cơ sở giáo dục sử dụng phần thu nhập được miễn thuế không để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục thì phải kê khai và nộp thuế đối với phần sử dụng sai mục đích.

Trường hợp thực hiện rút vốn hoặc chia lợi tức, cơ sở giáo dục phải nộp lại toàn bộ số thuế đã được miễn, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Việc xác định cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, cả nước có khoảng 41.000 cơ sở giáo dục - đào tạo, trong đó khoảng 3.900 cơ sở ngoài công lập. Số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển nhanh trong những năm gần đầu (đặc biệt tại khu vực Hà Nội, TPHCM, các đô thị lớn).

Riêng bậc mầm non, cả nước có khoảng 15.200 cơ sở giáo dục, trong đó khoảng 3.100 cơ sở ngoài công lập. Xu hướng cho thấy nhu cầu tăng mạnh ở cấp học này.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở chưa đáp ứng tiêu chí xã hội hóa, theo đó không thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa hiện hành, khó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và hạn chế trong ưu tiên thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

Hiện, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động, nhưng chưa đáp ứng tiêu chí của cơ sở xã hội hóa vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định. Nhóm này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%, thuế giá trị gia tăng từ 5-10%; thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, giảng viên là 10%.

Ngoài ra, các loại phí, lệ phí như cấp phép thành lập, lệ phí kiểm định chất lượng… chiếm khoảng 10-20% chi phí hoạt động hằng năm của các cơ sở này. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các cơ sở ngoài công lập đạt tiêu chí xã hội hóa chỉ khoảng 5%.

“Cần thiết nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế ưu đãi về thuế đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay tư thục nhằm nâng cao tính bền vững của chính sách xã hội hóa trong dài hạn”, cơ quan soạn thảo nêu rõ.