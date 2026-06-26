BIDV và VDB hợp tác toàn diện, hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2031, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai định chế tài chính lớn của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, BIDV và VDB sẽ phát huy thế mạnh bổ trợ của mỗi bên, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm như cấp tín dụng và đồng tài trợ dự án, nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, tài chính xanh, ngân hàng số và các dịch vụ tài chính hiện đại.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường đại diện hai ngân hàng ký kết Thỏa thuận

Sự hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên nền tảng cộng hưởng thế mạnh của BIDV – ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng – với VDB, ngân hàng chính sách của Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Bên cạnh đó, hai ngân hàng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như tài chính bền vững, bán chéo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ bảo hiểm cũng như các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai định chế tài chính lớn, mang tính chiến lược và lâu dài trong các lĩnh vực trọng điểm như cấp tín dụng và đồng tài trợ dự án, nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, tài khoản thanh toán, quản lý dòng tiền và các dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng, đối tác trong hệ sinh thái của hai bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định: “Quan hệ hợp tác giữa BIDV và VDB là mối quan hệ đặc biệt, có tính chiến lược trên cơ sở cộng hưởng thế mạnh của mỗi bên và không xung đột lợi ích. Thỏa thuận hợp tác toàn diện ngày hôm nay sẽ được các bên quan tâm triển khai cụ thể, thực chất. Đặc biệt, hai bên quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái của BIDV như bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính nhằm hỗ trợ VDB tốt hơn trong việc phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng”.

Chủ tịch HĐQT VDB Lê Văn Hoan cũng chia sẻ:“Thực hiện định hướng của Chính phủ, hoạt động kinh doanh của VDB trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc, từng bước nâng cao tính tự chủ, độc lập, chú trọng xây dựng toàn diện cơ chế, chính sách nội bộ và mở rộng phạm vi hoạt động, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Chúng tôi mong muốn BIDV sẽ tiếp tục là đồng đội, đối tác quan trọng trong hành trình triển khai sứ mệnh của VDB, cùng phát huy các thế mạnh của nhau để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, hai bên sẽ tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các tiêu chuẩn, thông lệ tốt nhất hỗ trợ VDB đổi mới toàn diện hoạt động ngân hàng trong thời gian tới…”.

Đại diện lãnh đạo hai ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết

Trong thời gian tới, BIDV và VDB tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung hợp tác trên thực tế thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị nghiệp vụ tại hội sở chính và mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc.

Hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mà còn tạo động lực để hai bên phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.