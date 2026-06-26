Tập đoàn Đèo Cả đồng hành cùng Bộ Công an kiến tạo những công trình nhân văn tại Tây Nam Bộ

Không chỉ hiện diện trên những tuyến cao tốc, cây cầu hay những đường hầm xuyên núi của các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, Tập đoàn Đèo Cả đang tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc kiến tạo những công trình mang đậm giá trị nhân văn.

Ngày 25/6/2026, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại thành phố Cần Thơ và Công trình nâng cấp Khu di tích Hòn Đá Bạc tại tỉnh Cà Mau. Đây là những công trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an đối với công tác giáo dục, an sinh xã hội, gìn giữ lịch sử và phục vụ nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III

Theo định hướng của Bộ Công an, Trường Văn hóa CAND III sẽ trở thành mô hình trường phổ thông liên cấp nội trú dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, trẻ em cơ nhỡ và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nam Bộ có thêm cơ hội, điều kiện để học tập và phát triển. Thứ trưởng nhấn mạnh, dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ nuôi dạy, chăm lo đời sống, dạy chữ, rèn luyện thể chất, thể thao, âm nhạc cho học sinh, mà còn định hướng nhân cách, truyền bá những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng mong muốn Trường Văn hóa CAND III thực sự trở thành mái ấm hạnh phúc, nơi khai phóng trí tuệ, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách đúng như tên gọi của trường, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, khẩn trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các đơn vị chức năng. Đặc biệt, Thứ trưởng trân trọng những đóng góp của Tập đoàn Đèo Cả đã đầu tư kinh phí, trực tiếp thi công, cải tạo công năng Trường Văn hóa CAND III.

Để kịp đưa công trình vào vận hành trong năm học 2026 - 2027, Tập đoàn Đèo Cả đã huy động nguồn lực tài chính, nhân sự, thiết bị và tổ chức thi công liên tục. Trong điều kiện thời gian gấp rút, thời tiết mùa mưa diễn biến phức tạp và khối lượng cải tạo lớn, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã làm việc ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và an toàn.

Sau 60 ngày triển khai, một cơ sở cũ đã được khoác lên tấm áo mới, trở thành trường học khang trang, hiện đại, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Với Tập đoàn Đèo Cả, đây là niềm tự hào khi được góp sức cho một công trình giáo dục mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về văn - thể - mỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Khuôn viên Trường Văn hóa Công an nhân dân III

Tập đoàn Đèo Cả luôn quan niệm rằng con người và văn hóa là hai giá trị không thể vay mượn, cũng không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà cần được vun đắp bằng giáo dục, rèn luyện và sự đồng hành bền bỉ của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Vì vậy, Đèo Cả đã nhất quán quan điểm đào tạo, rèn luyện con người theo hướng phát triển toàn diện “Thể lực - Tâm lực - Trí lực”, để mỗi cá nhân không chỉ có sức khỏe để làm việc, tri thức để sáng tạo, mà còn có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự cộng đồng và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Góp phần gìn giữ giá trị lịch sử tại Hòn Đá Bạc

Song hành với công trình giáo dục, Tập đoàn Đèo Cả cũng được giao thực hiện sửa chữa, nâng cấp Khu di tích Hòn Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) - nơi gắn liền với chiến công phản gián CM12 vang dội của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Việc cải tạo, nâng cấp khu di tích góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thế hệ trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghị thức khánh thành Công trình nâng cấp Khu di tích Hòn Đá Bạc

Nếu Trường Văn hóa CAND III là công trình hướng tới tương lai, gieo mầm tri thức cho những học sinh còn nhiều thiếu thốn, thì Khu di tích Hòn Đá Bạc là công trình gìn giữ ký ức hào hùng của dân tộc, nhắc nhớ về những hy sinh và cống hiến thầm lặng của các thế hệ đi trước. Một công trình vun đắp tương lai, một công trình lưu giữ lịch sử, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nhân văn và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông, Đèo Cả luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động an sinh xã hội. Tập đoàn đã nhận nhiệm vụ thực hiện xây dựng nhiều công trình trường học, bệnh viện tại vùng cao như Trường Mầm non Sóc Hà, Trường Mầm non Pác Bó (Cao Bằng), Bệnh viện Quản Bạ (Hà Giang), Trường Mầm non Mường Ải, Toà nhà Khám chữa bệnh Tương Dương (Nghệ An)… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cho người dân vùng sâu, vùng xa; đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo, trao học bổng cùng nhiều hoạt động khác tại các tỉnh thành trên cả nước.

Việc tiếp tục được Bộ Công an tin tưởng giao thực hiện hai công trình tại Cần Thơ và Cà Mau là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với Tập đoàn Đèo Cả. Trên hành trình phát triển, bên cạnh việc đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, Đèo Cả sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế và bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, góp phần kiến tạo những công trình phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.