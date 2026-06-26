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Hà Tĩnh:

'Khai tử' 8 dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng

Hoài Nam

TPO - Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng. Nhiều dự án được cấp phép từ hơn một thập kỷ trước nhưng không triển khai hoặc hoạt động cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại KKT Vũng Áng. Trong số này có 4 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 497 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 18,6 triệu USD.

Một trong những dự án bị chấm dứt hoạt động là Khu văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án (trụ sở tại Hà Nội). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2012 với tổng vốn hơn 295 tỷ đồng, quy mô 8,55ha tại phường Hoành Sơn.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án gồm các khu biệt thự, nhà liền kề, văn phòng làm việc và các hạng mục dịch vụ thương mại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, sau hơn 14 năm kể từ ngày được cấp phép, toàn bộ khu đất vẫn bỏ trống, các hạng mục chỉ tồn tại trên giấy. Cơ quan chức năng nhiều lần liên hệ nhưng không còn kết nối được với doanh nghiệp cũng như người đại diện pháp luật.

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Dự án xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh đã bị chấm dứt hoạt động.

Tương tự, dự án của Công ty TNHH Xây dựng HUNG-YI - nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc) - được cấp phép từ năm 2011 tại phường Vũng Áng cũng bị chấm dứt hoạt động. Dự án từng được kỳ vọng cung cấp các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật cho khu kinh tế nhưng sau 15 năm vẫn không triển khai hiệu quả. Nhà đầu tư sau đó chủ động đề nghị chấm dứt dự án.

Ngoài những dự án trên, nhiều dự án khác bị thu hồi do chậm tiến độ kéo dài, gặp khó khăn về tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc không còn khả năng thực hiện theo cam kết đầu tư ban đầu.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã thành lập tổ công tác rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, tồn đọng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

Đối với các dự án còn khả năng triển khai, cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Ngược lại, những dự án vi phạm cam kết đầu tư, để đất đai hoang hóa trong thời gian dài hoặc không còn khả năng thực hiện sẽ bị xử lý dứt điểm theo quy định.

Song song với việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng, từ đầu năm đến nay Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng xử phạt vi phạm hành chính 10 dự án chậm tiến độ với tổng số tiền 840 triệu đồng.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, việc chấm dứt hoạt động các dự án “treo” không chỉ giúp giải phóng nguồn lực đất đai mà còn tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư mới. Đây cũng là giải pháp nhằm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và sàng lọc các dự án không còn khả năng thực hiện.

Hoài Nam
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