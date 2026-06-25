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Kinh tế

Life Care 2.0:

Chỉ từ 1.000 đồng/ngày, bảo vệ tới 1,3 tỷ đồng

Quỳnh Nga

Ngày 25/6/2026, Bảo Việt Nhân thọ chính thức mở bán sản phẩm bảo hiểm mới Life Care 2.0. Đây là sản phẩm bảo vệ trước 4 bệnh lý nghiêm trọng với quyền lợi tới 1,3 tỷ đồng. Thủ tục đơn giản, có thể tham gia nhanh chóng trong vòng 10 phút.

Quỹ tài chính tới 1,3 tỷ đồng giúp khách hàng an tâm điều trị và hồi phục

Life Care 2.0 bảo vệ đồng thời trước 4 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến gồm:

• Ung thư (ngay từ giai đoạn đầu)

• Đột quỵ

• Nhồi máu cơ tim

• Cơn đau thắt ngực không ổn định

Những bệnh lý trên đều có tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng tại Việt Nam và thường đi kèm với thời gian điều trị kéo dài cùng chi phí lớn.

Sản phẩm mang lại tổng quyền lợi bảo vệ lên tới 1,3 tỷ đồng, giúp khách hàng chủ động xây dựng một quỹ tài chính dự phòng trước những bệnh lý nghiêm trọng phổ biến. Nếu không may mắc bệnh, khách hàng có thêm điều kiện để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tiếp cận các cơ sở y tế chất lượng và tập trung cho quá trình hồi phục, thay vì bị áp lực bởi những nỗi lo tài chính phát sinh trong giai đoạn khó khăn nhất.

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Sản phẩm bảo hiểm mới Life Care 2.0. Đây là sản phẩm bảo vệ trước 4 bệnh lý nghiêm trọng với quyền lợi tới 1,3 tỷ đồng.

Không cần mua kèm bảo hiểm nhân thọ vẫn có thể tham gia

Life Care 2.0 là sản phẩm bảo hiểm có thể tham gia độc lập, khách hàng không cần mua kèm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vẫn có thể sở hữu giải pháp bảo vệ này. Sản phẩm dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ 18 đến 60 tuổi, từ những người trẻ đang học tập, khởi đầu sự nghiệp đến những người đã lập gia đình, tích lũy tài sản và đảm nhận nhiều trách nhiệm tài chính. Đây cũng là nhóm tuổi được các chuyên gia y tế ghi nhận đang có xu hướng đối mặt sớm hơn với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim do áp lực công việc, môi trường sống và lối sống hiện đại.

Thời hạn bảo vệ dài 5 năm và 10 năm với mức phí cố định chỉ từ 1.000 đồng/ngày

Khác với nhiều sản phẩm trên thị trường có thời hạn ngắn và tái tục hằng năm, Life Care 2.0 cung cấp thời hạn bảo vệ liên tục lên tới 5 năm hoặc 10 năm tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Sản phẩm có mức phí cố định trong suốt thời gian tham gia. Khách hàng có thể dễ dàng hoạch định ngân sách dài hạn mà không phải lo lắng việc phí bảo hiểm tăng theo tuổi hoặc lạm phát biến động theo thời gian.

Đồng thời, việc chủ động tham gia từ sớm còn giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận giải pháp bảo vệ này với mức phí phù hợp hơn khi tuổi còn trẻ. Chỉ từ khoảng 1.000 đồng mỗi ngày, khách hàng đã có thể xây dựng cho mình hoặc người thân một lớp bảo vệ vững vàng trước 4 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến.

Tham gia đơn giản, nhanh gọn chỉ trong 10 phút

Life Care 2.0 được thiết kế theo hướng đơn giản hóa tối đa trải nghiệm khách hàng: Người tham gia không cần khám sức khỏe, chỉ cần trả lời 4 câu hỏi sức khỏe cơ bản và thực hiện 3 bước để đăng ký. Toàn bộ quy trình có thể hoàn tất chỉ trong khoảng 10 phút.

Theo đại diện Bảo Việt Nhân thọ, Life Care 2.0 hướng tới những người đang mong muốn sở hữu một giải pháp bảo vệ đơn giản, thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo giá trị bảo vệ thiết thực.

"Không ai có thể biết trước rủi ro ập đến khi nào. Nhưng mỗi người đều có thể chủ động chuẩn bị để nếu một ngày phải đối mặt với bệnh tật, thì có thể an tâm tập trung vào việc điều trị và hồi phục, thay vì những nỗi lo tài chính."

Với Life Care 2.0 của Bảo Việt Nhân thọ, khách hàng chỉ mất khoảng 10 phút để đổi lấy sự bảo vệ kéo dài tới 10 năm.

Quỳnh Nga
#bảo hiểm #bảo vệ sức khỏe #Life Care 2.0 #bệnh lý nghiêm trọng #bảo hiểm nhân thọ #tài chính #Việt Nam

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