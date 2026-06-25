Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đã có phản hồi về mức thu nhập của người phụ thuộc khi hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ Tài chính tiếp tục bảo lưu đề xuất nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng/tháng, đồng thời chưa quy định cơ chế tự động điều chỉnh mức này theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Nội dung trên được Bộ Tài chính nêu trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Trước đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cơ chế điều chỉnh linh hoạt đối với ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc, nhằm bảo đảm chính sách không nhanh chóng lạc hậu trước những biến động của nền kinh tế và hạn chế việc phải sửa đổi văn bản trong thời gian ngắn.

Theo dự thảo, người phụ thuộc có thu nhập bình quân trong năm không vượt quá 3 triệu đồng/tháng sẽ được tính giảm trừ gia cảnh. Mức này cao gấp ba lần quy định hiện hành là 1 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, Thuế tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc ấn định một con số tuyệt đối có thể khiến chính sách nhanh chóng trở nên không còn phù hợp nếu mặt bằng giá cả và thu nhập tiếp tục thay đổi. Thực tế, mức trần 1 triệu đồng/tháng hiện nay cũng đã bộc lộ nhiều bất cập sau nhiều năm áp dụng.

Do đó, cơ quan này đề xuất bổ sung nguyên tắc điều chỉnh ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc khi CPI tăng trên 20% so với thời điểm thông tư có hiệu lực. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị tăng cường đối soát dữ liệu để kiểm soát việc xác định thu nhập của người phụ thuộc, nhất là đối với các trường hợp có nguồn thu nhập tự do hoặc không ổn định.

Giải trình về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân đã giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc.

Theo Bộ Tài chính, việc xác định ngưỡng thu nhập được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như mức sống của người dân, thu nhập bình quân xã hội, CPI và các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cơ quan soạn thảo cho biết mức 3 triệu đồng/tháng trong dự thảo đã được tính toán trên cơ sở những thay đổi về thu nhập và đời sống dân cư trong thời gian qua, đồng thời có tính đến xu hướng phát triển trong những năm tới.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, trong trường hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có biến động lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể ban hành văn bản điều chỉnh theo thẩm quyền. Vì vậy, cơ quan này cho rằng chưa cần thiết phải quy định cứng cơ chế tự động điều chỉnh theo CPI ngay trong thông tư.

Trước đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề nghị nghiên cứu lại mức thu nhập của người phụ thuộc để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng đời sống hiện nay. Tuy nhiên, Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định mức đề xuất 3 triệu đồng/tháng đã phản ánh sự thay đổi của thu nhập dân cư và cao gấp ba lần mức đang áp dụng.

Bộ Công an cũng kiến nghị ưu tiên khai thác thông tin người nộp thuế thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm giảm thủ tục cho người dân.

Tiếp thu các ý kiến này, Bộ Tài chính cho biết đã rà soát dự thảo theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử và hạn chế yêu cầu người nộp thuế phải cung cấp lại những giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng nhằm triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 và dự kiến áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

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