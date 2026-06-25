VPBank đồng hành cùng Medcomm triển khai giải pháp khám chữa bệnh số tại Bệnh viện Quân y 7A

Xuất phát từ khát vọng thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) theo hướng tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã phối hợp cùng CTCP Mạng y tế cộng đồng (Medcomm) triển khai hệ sinh thái giải pháp y tế số tại Bệnh viện Quân y 7A. Dự án hướng tới giải quyết một trong những vấn đề phổ biến tại nhiều cơ sở y tế hiện nay là tình trạng bệnh nhân phải mất quá nhiều thời gian cho các thủ tục đăng ký khám chữa bệnh .

Đưa công nghệ vào y tế, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng

Tình trạng người dân phải đến bệnh viện từ rất sớm để xếp hàng lấy số khám, chờ đợi nhiều giờ cho các thủ tục đăng ký, thanh toán hay tra cứu thông tin vẫn là thực tế tại nhiều cơ sở y tế hiện nay. Trong khi đó, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện cũng phải dành đáng kể nguồn lực cho các công việc hành chính như tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin bảo hiểm, xử lý thanh toán và điều phối người bệnh, làm gia tăng áp lực vận hành.

Đại diện VPBank, Medcomm và Bệnh viện quân y 7A ký kết biên bản xác nhận tài trợ Hệ thống đăng ký khám từ xa và thanh toán không tiền mặt.

Nhằm góp phần giải quyết những bất cập này, Hệ thống đăng ký khám từ xa và thanh toán không tiền mặt do Medcomm phát triển dựa trên đơn đặt hàng của VPBank cho phép người bệnh đăng ký khám từ xa, chủ động lựa chọn bác sĩ và thời gian khám phù hợp, thanh toán viện phí không tiền mặt, đồng thời dễ dàng tra cứu thông tin khám chữa bệnh trên nền tảng số. Đối với Bệnh viện Quân y 7A, hệ thống giúp tự động hóa nhiều khâu trong quy trình tiếp nhận, giảm tải cho quầy đăng ký, tối ưu công tác quản lý dữ liệu và hỗ trợ đội ngũ y tế tập trung nhiều hơn vào chuyên môn chăm sóc người bệnh.

Ông Chử Minh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác, VPBank SME) phát biểu tại sự kiện bàn giao và ký kết.

Phát biểu tại Lễ bàn giao và Ký kết biên bản xác nhận tài trợ, ông Chử Minh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác, VPBank SME), cho biết: “Tại VPBank, chúng tôi luôn mong muốn các hoạt động trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính mà cần tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 7A và Medcomm xuất phát từ mong muốn góp phần giải quyết một trong những vấn đề mà người dân thường gặp khi đi khám bệnh, đó là thời gian chờ đợi kéo dài và thủ tục còn nhiều công đoạn. Chúng tôi kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ và thanh toán không tiền mặt sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ trước mắt là Bệnh viện Quân y 7A và sau này là hệ thống các bệnh viện trên toàn quốc nâng cao hiệu quả vận hành.”

Đăng ký khám từ xa, chủ động lựa chọn bác sĩ và thời gian khám

Thông qua Hệ thống đăng ký khám từ xa và thanh toán không tiền mặt này, người bệnh có thể thực hiện đăng ký khám ngay trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Hệ thống cho phép xác thực thông tin bằng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), cho phép người bệnh lựa chọn bác sĩ, chuyên khoa và khung giờ khám phù hợp trước khi đến bệnh viện.

Đối với các trường hợp khám BHYT, hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của thẻ, xác định quyền lợi bảo hiểm và tính toán phần chi phí người bệnh cần chi trả. Sau khi hoàn tất đăng ký, thông tin lịch khám được gửi đến người bệnh thông qua tin nhắn SMS hoặc email đã đăng ký, giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục tại bệnh viện.

Bên cạnh đăng ký từ xa, hệ thống còn hỗ trợ các thiết bị tự phục vụ tại bệnh viện, giúp người bệnh dễ dàng xác thực thông tin, đăng ký khám và nhận phiếu khám mà không cần chờ đợi lâu tại quầy tiếp nhận. Song song đó, toàn bộ thông tin đăng ký khám của người bệnh được lưu trữ trên hệ thống, giúp người bệnh dễ dàng tra cứu các lịch khám trước đó kèm theo 1 số chỉ số sức khỏe cơ bản qua các lần khám.

Thanh toán viện phí không tiền mặt, nhanh chóng và an toàn

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt của VPBank thông qua QR VAN.

Người bệnh có thể thanh toán viện phí hoặc các khoản phụ thu bằng cách quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Toàn bộ giao dịch được xử lý theo thời gian thực, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế sử dụng tiền mặt và giảm áp lực cho bộ phận thu ngân của bệnh viện.

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều tình huống phát sinh như mã QR hết hạn, giao dịch chưa được xác nhận hoặc thanh toán thất bại, đồng thời áp dụng các lớp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình giao dịch.

Theo đại diện Bệnh viện Quân y 7A, việc ứng dụng công nghệ trong công tác tiếp đón và thanh toán là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Chung tay thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Việc triển khai hệ sinh thái giải pháp số tại Bệnh viện Quân y 7A là minh chứng cho sự kết hợp giữa năng lực công nghệ y tế của Medcomm và năng lực tài chính, thanh toán của VPBank nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trong dự án này, Medcomm đảm nhiệm vai trò cung cấp nền tảng công nghệ y tế số, Bệnh viện Quân y 7A quản lý và vận hành nền tảng, và VPBank đồng hành trong vai trò đơn vị tài trợ kinh phí xây dựng nền tảng và cung cấp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh, dự án còn góp phần hỗ trợ bệnh viện tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Trong thời gian tới, các bên kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, thuận tiện và lấy người bệnh làm trung tâm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.