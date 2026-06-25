Giá vàng thế giới lao dốc, thấp nhất hơn 7 tháng qua

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce và rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng.

Sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,3%, xuống còn 3.973,79 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 3,4%, chốt ở mức 4.008,80 USD/ounce.

Áp lực bán trên thị trường vàng gia tăng trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên, khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Ảnh: Economy Middle East.

Đáng chú ý, kể từ khi lập mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng đã "bốc hơi" hơn 1.600 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 30%.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm mạnh. Giá bạc giao ngay lao dốc 9,1%, xuống còn 56,41 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Trong khi đó, bạch kim giảm 5,5% xuống 1.560,72 USD/ounce và palladium mất 6,8%, còn 1.153,68 USD/ounce.

Giá vàng thế giới mất mốc 4000 USD/ounce. Biểu đồ: Reuters.

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường vàng, chứng khoán Mỹ ghi nhận xu hướng phân hóa trong phiên giao dịch cùng ngày.

Chỉ số Dow Jones tăng 182,06 điểm, tương đương 0,35%, lên 51.848,90 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu công nghiệp và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch.

Ở chiều ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,10%, xuống 7.358,22 điểm, Nasdaq Composite mất 0,43%, còn 25.476,64 điểm. Áp lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ khi giới đầu tư tiếp tục lo ngại về mức định giá cao sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 6 nhóm tăng điểm. Nhóm công nghiệp dẫn đầu với mức tăng 1,2%, tiếp theo là nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,8%, qua đó phần nào bù đắp đà giảm của nhóm công nghệ và năng lượng.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao khi tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 25,84 tỷ cổ phiếu, vượt mức bình quân 22,92 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.