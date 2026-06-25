Thuê bao VinaPhone trúng độc đắc Lotto gần 10 tỷ đồng

Ngày 23/06/2026 tại Hà Nội, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Độc đắc sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00707 cho anh V.H, một thuê bao VinaPhone đến từ TP. Quảng Trị. Tổng giá trị giải thưởng là 9.987.952.500 đồng.

Thuê bao VinaPhone may mắn nhận giải thưởng gần 10 tỷ đồng

Giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 đã gọi tên anh V.H, khách hàng sử dụng thuê bao VinaPhone và là người chơi thường xuyên của Vietlott trong nhiều năm qua. Khoảnh khắc nhận thông báo trúng thưởng qua Vietlott SMS khiến anh vừa vui mừng, vừa bất ngờ bởi dãy số quen thuộc đã mang về phần thưởng có giá trị lớn.

Theo chia sẻ của anh V.H, trước đây anh chủ yếu tham gia dự thưởng bằng vé giấy tại các điểm bán hàng truyền thống. Thời gian gần đây, anh lựa chọn hình thức Vietlott SMS nhờ sự thuận tiện, nhanh chóng và phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại hằng ngày của thuê bao VinaPhone.

Vietlott trao thưởng cho khách hàng VinaPhone trúng thưởng

Anh V.H cho biết mình đã tham gia trải nghiệm hầu hết các sản phẩm của Vietlott như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D cùng nhiều sản phẩm khác. Mỗi lần tham gia, anh thường cân đối khoản chi phù hợp với điều kiện cá nhân; có thời điểm chỉ mua vé với giá trị nhỏ để giải trí.

Khi sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35 được ra mắt, anh quyết định trải nghiệm vì yêu thích cảm giác khám phá sản phẩm mới. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên anh gặp may mắn với xổ số tự chọn Vietlott. Trước đó, anh từng trúng giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Vietlott SMS mở rộng trải nghiệm số cho thuê bao các nhà mạng

Câu chuyện trúng thưởng của anh V.H không chỉ mang đến niềm vui cho một thuê bao VinaPhone may mắn, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong thói quen tham gia các sản phẩm xổ số điện toán: từ vé giấy truyền thống sang trải nghiệm số thuận tiện, linh hoạt và gắn liền với chiếc điện thoại di động hằng ngày.

Với Vietlott SMS, khách hàng sử dụng thuê bao của các nhà mạng nói chung và thuê bao VinaPhone nói riêng có thêm một kênh tiếp cận hiện đại, phù hợp với nhịp sống số. Điểm nổi bật của Vietlott SMS nằm ở trải nghiệm “số hóa toàn trình”: từ định danh thuê bao, xác nhận thông tin, lựa chọn sản phẩm, ghi nhận vé điện tử, thông báo kết quả cho tới quy trình trả thưởng. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động hơn trong việc theo dõi lịch quay số, quản lý thông tin dự thưởng và hạn chế rủi ro thất lạc vé giấy.

Hiện nay, Vietlott SMS được triển khai trên nhiều điểm chạm số quen thuộc như VNPT Money, các ứng dụng ngân hàng hay Vietlott SMS. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ trong chính hệ sinh thái số mà họ đang sử dụng hằng ngày, từ thanh toán, tài chính cá nhân đến các tiện ích giải trí hợp pháp.

Từ câu chuyện của anh V.H, Vietlott SMS cho thấy công nghệ không chỉ làm thay đổi cách người dùng tiếp cận xổ số điện toán, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng, phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng số.