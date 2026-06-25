Lý do giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt

TPO - Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới sau khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran hạ nhiệt.

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 25/6, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm theo xu hướng của thị trường thế giới.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xuống tối đa 19.359 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít, còn tối đa 19.916 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm mạnh nhất, tới 1.668 đồng/lít, xuống 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, còn 15.030 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Ngược lại, Quỹ được trích lập ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đây là lần giảm giá thứ 2 liên tiếp của xăng dầu trong nước khi thị trường năng lượng thế giới hạ nhiệt sau khi căng thẳng giữa Israel và Iran lắng dịu. Trước đó, lo ngại xung đột lan rộng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz từng đẩy giá dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực này dần ổn định trở lại, khiến giá dầu thế giới nhanh chóng điều chỉnh giảm.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu tác động của nhiều yếu tố như tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhiều tàu chở dầu đã rời và đi qua eo biển Hormuz, trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tổng hòa các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế giảm ở hầu hết các mặt hàng.

Giá xăng có phiên giảm thứ 2 liên tiếp.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 18-25/6, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 5,24%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III giảm 5,82%; dầu diesel giảm 8,41%; dầu mazut giảm tới 13,06% so với kỳ điều hành trước.

Theo cơ quan điều hành, sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu của Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới. Giá xăng tại Việt Nam ở mức 19.916 đồng/lít, trong khi tại Thái Lan là 31.416 đồng/lít, Trung Quốc 32.268 đồng/lít và Lào 36.228 đồng/lít. Giá dầu diesel tại Việt Nam cũng thấp hơn các nước trong khu vực.

Bên cạnh diễn biến của giá dầu thế giới, dư địa giảm giá xăng dầu trong nước thời gian tới còn phụ thuộc vào chính sách thuế. Hiện xăng dầu vẫn đang được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít, đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng ở mức 0% theo Nghị quyết của Quốc hội. Các chính sách hỗ trợ này chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ tiếp tục kéo dài các chính sách miễn, giảm thuế đối với xăng dầu đến hết tháng 9/2026 nhằm góp phần ổn định giá nhiên liệu, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Nếu đề xuất được thông qua, đây sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng tạo dư địa giữ ổn định, thậm chí giảm thêm giá xăng dầu trong nước khi giá dầu thế giới duy trì ở mặt bằng thấp.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.