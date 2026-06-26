Giá vàng hôm nay (26/6): Quay đầu tăng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều tăng sau phiên giảm trước đó. Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 147 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi lên trên 4.000 USD/ounce.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên giao dịch chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng phục hồi đang diễn ra trên toàn thị trường.

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC có giá 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng tiến sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay được niêm yết ở mức 4.016 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này vẫn duy trì ở ngưỡng cao, phản ánh sự khác biệt giữa cung - cầu trong nước.

Thị trường ngoại hối khá ổn định. Sáng 26/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.195 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.134 - 26.454 đồng/USD (mua vào - bán ra), không có nhiều biến động.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.494 - 26.594 đồng/USD, giảm 60 đồng ở chiều mua và 80 đồng ở chiều bán so với sáng qua. Dù đã hạ nhiệt, giá USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại.