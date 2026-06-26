Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.704 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thành quả bứt phá đến từ công tác xử lý nợ, kết hợp cùng đà tăng trưởng ổn định ở các mảng kinh doanh cốt lõi, từ đó tạo nguồn lực quan trọng để củng cố toàn diện nền tảng tài chính.

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao

Bức tranh kinh doanh năm 2025 của PVcomBank ghi nhận nhiều điểm sáng khi các nguồn thu tiếp tục được cải thiện, trong khi hiệu quả hoạt động từ những mảng kinh doanh chính có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập lãi thuần đạt 3.529 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Các mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đều duy trì mức đóng góp đáng kể, góp phần đa dạng hóa cơ cấu thu nhập của Ngân hàng.

PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.704 tỷ đồng trong năm 2025

Ngoài ra, hoạt động xử lý và thu hồi nợ tiếp tục mang lại hiệu quả, giúp lãi thuần từ hoạt động khác tăng trưởng cao. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PVcomBank đạt 6.267 tỷ đồng, gấp hơn hai lần năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 1.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cải thiện rõ nét so với năm trước.

Xét về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PVcomBank tính đến cuối năm 2025 ở mức 263.457 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm. Quy mô dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 151.650 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu vốn, hoạt động huy động cũng được đẩy mạnh với tổng nguồn huy động từ tổ chức và cá nhân lên tới 225.705 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng chiếm 201.548 tỷ đồng, tăng 18%.

Điểm sáng trong bức tranh huy động là tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ghi nhận mức tăng 46%. Thành quả này có được nhờ chiến lược phát triển mạng lưới đối tác và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, giúp Ngân hàng tối ưu cơ cấu huy động và tiết giảm chi phí vốn đầu vào.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, công tác quản trị rủi ro được PVcomBank duy trì xuyên suốt lộ trình tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới ngưỡng 3%, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và các hệ số thanh khoản đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2025, Ngân hàng cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời dùng doanh thu từ mảng dịch vụ để bù đắp biên lợi nhuận. Sự kết hợp đồng bộ giữa phát triển tín dụng, tối ưu hóa nguồn vốn và xử lý nợ quyết liệt đã giúp PVcomBank khép lại năm tài chính 2025 với kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời tạo tiền đề cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Chiến lược số hóa và định hướng năm 2026

Đằng sau sự bứt phá về lợi nhuận trong năm 2025 là năng lực vận hành nội bộ và tốc độ số hóa của PVcomBank được cải thiện mạnh mẽ nhờ dự án hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG) - hướng tới xây dựng lộ trình cụ thể và mô hình chuyển đổi phù hợp cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng đó, chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò là động lực cốt lõi để Ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu vận hành và hoàn thiện lộ trình hiện đại hóa.

PVcomBank và BCG hợp tác triển khai dự án “Xây dựng định hướng kinh doanh 2025 - 2030”

Với định hướng này, PVcomBank đã đưa vào vận hành hàng loạt dự án công nghệ trọng điểm như nền tảng AI Chatbot cùng các bản nâng cấp của ứng dụng Ngân hàng số PVConnect và nền tảng PVConnect Biz. Việc liên tục cá nhân hóa và mở rộng tiện ích tài chính từ thanh toán mã QR bằng thẻ tín dụng, nộp thuế trực tuyến cho khách hàng cá nhân đến các giải pháp xác nhận số dư điện tử, chuyển tiền quốc tế theo lô cho doanh nghiệp đã giúp gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2026, PVcomBank tiếp tục kiên định với định hướng củng cố hoạt động an toàn, hiệu quả song hành cùng mục tiêu tăng tốc chuyển đổi và tạo dựng giá trị bền vững. Trong bối cảnh thị trường tài chính dự báo có thể đối mặt với nhiều biến động, việc đưa các tiêu chuẩn và tư duy quản trị của BCG vào làm trung tâm trong dự án “Xây dựng định hướng kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030” đã giúp PVcomBank tối ưu hóa bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả hơn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.