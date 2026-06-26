Giá bạc lao dốc, chuyên gia dự báo ra sao?

TPO - Từng là kênh đầu tư "nóng" với kỳ vọng vượt trội, giá bạc liên tục lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ nặng. Chỉ sau chưa đầy 5 tháng, giá bạc đã mất hơn một nửa giá trị từ đỉnh lịch sử, tài khoản "bốc hơi" hơn 50%.

Nhà đầu tư "đứng hình"

Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trong năm 2025 và những tuần đầu năm 2026, thị trường bạc đang trải qua cú điều chỉnh mạnh chưa từng có. Giá bạc trong nước liên tục lao dốc với tốc độ còn nhanh hơn vàng, khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng chỉ sau vài tháng.

Nếu như trong phiên giao dịch ngày 29/1/2026, bạc thỏi được niêm yết tới 124 triệu đồng/kg thì hiện nay giá bán ra chỉ còn khoảng 58 triệu đồng/kg. Như vậy, những nhà đầu tư mua đúng vùng đỉnh lỗ lên đến 66 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh từ đầu năm khiến nhà đầu tư lỗ nặng.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cũng không khả quan hơn. Giá bạc giao ngay hiện chỉ còn khoảng 57 USD/ounce, giảm khoảng 53% so với mức đỉnh lịch sử 121 USD/ounce được thiết lập hồi cuối tháng 1. Đà lao dốc này đã xóa sạch thành quả tăng giá của nhiều tháng trước đó.

Chị Bích Ngọc (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị thực sự "sốc" khi theo dõi bảng giá bạc những ngày gần đây. "Tôi mua bạc từ vùng đỉnh hơn 100 triệu đồng/kg và lúc giá bạc đầu tháng 2 xuống 80 triệu đồng/kg tôi quyết bỏ thêm tiền để trung bình giá nhưng càng trung bình, giá càng xuống. Thậm chí có những kg bạc tôi mua đến ngày 30/6 mới nhận được hàng nhưng lỗ lên đến mấy chục triệu/kg. Mỗi lần mở bảng giá là thấy tiếc vì chỉ trong vài tháng giá đã giảm quá mạnh", chị Ngọc chia sẻ.

Triển vọng dài hạn ra sao?

Theo phân tích của Tập đoàn Phú Quý, nguyên nhân chủ yếu khiến bạc giảm mạnh xuất phát từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đầu tuần, thị trường từng được hỗ trợ khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, kéo giá dầu giảm và làm dịu áp lực lạm phát. Tuy nhiên, tâm lý tích cực nhanh chóng biến mất sau cuộc họp chính sách đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh.

Dù Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp, cơ quan này vẫn phát tín hiệu thận trọng với lạm phát và để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Thông điệp này khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại, đồng USD mạnh lên và tạo áp lực bán đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, chính sách lãi suất vẫn là yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến của thị trường kim loại quý.

Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng càng trung bình giá bạc giá càng xuống dù chưa đến ngày nhận bạc (ảnh: N.M).

Theo ông Phương, khi thị trường kỳ vọng Fed có thể chuyển sang xu hướng tăng lãi suất, dòng tiền sẽ rời khỏi bạc để tìm đến các tài sản có khả năng sinh lời như trái phiếu hoặc đồng USD. Điều này khiến giá hai kim loại quý đồng loạt giảm sâu.

Tuy nhiên, ông Phương cũng cho rằng thị trường đang phản ứng khá mạnh với những kỳ vọng này. Trong bối cảnh giá dầu đã giảm về quanh 70 USD/thùng sau khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong các tháng tới. Khi lạm phát được kiểm soát, Fed sẽ có ít lý do để nâng lãi suất, thậm chí có thể tính tới việc cắt giảm nếu kinh tế suy yếu.

Ở góc nhìn dài hạn, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, triển vọng của bạc vẫn khá tích cực. Không chỉ là kim loại quý, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin, tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và đặc biệt là ô tô điện.

Nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, tạo nền tảng cho khả năng phục hồi của giá bạc sau giai đoạn điều chỉnh hiện nay.

ông Huy cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần hạn chế tâm lý chạy theo các cơn sốt giá ngắn hạn. Với đặc tính biến động mạnh hơn vàng, bạc có thể mang lại mức sinh lời hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Việc phân bổ danh mục hợp lý, quản trị rủi ro và lựa chọn thời điểm giải ngân sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc chạy theo những nhịp tăng nóng của thị trường.