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Sắp giảm lãi vay mua nhà ở xã hội cho người dưới 35 tuổi

Ngọc Mai

TPO - Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7-31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội, thông báo mức lãi suất áp dụng đối với các khoản vay dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7-31/12.

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Lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người dưới 35 tuổi giảm còn 6,5%/năm từ ngày 1/7.

Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay được áp dụng ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất được áp dụng ở mức 7,5%/năm, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức lãi suất trung và dài hạn bình quân của bốn ngân hàng này.

Chính sách lãi suất ưu đãi được triển khai theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình thực hiện mức lãi suất nêu trên đối với các khoản vay đủ điều kiện. Hiện có 9 ngân hàng tham gia chương trình.

Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ngọc Mai
#lãi suất vay #nhà xã hội #người trẻ #chính sách vay #Ngân hàng Nhà nước #vay mua nhà #lãi suất ưu đãi

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