Hàng vạn khán giả xem miễn phí concert Thanh xuân ở đâu?

TPO - Tối 27/6, hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu concert Thanh xuân. Chương trình đồng thời được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến người xem cả nước.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình.

Concert Thanh xuân quy tụ gần 20 nghệ sĩ đình đám. Ảnh: Trọng Tài.

Dự kiến hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu, đồng thời chương trình được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến công chúng cả nước.

Sự kiện sẽ được livestream trên các kênh YouTube của Báo Tiền Phong, VTV Shows, Facebook Báo Tiền Phong và nền tảng OTT MyTV.

Với khán giả đến xem trực tiếp, ban tổ chức khuyến cáo không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….

Sau 13h ngày 27/6, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu.

Công tác soát vé được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình. Ảnh: Trọng Tài.

Khán giả nên có mặt trước 18h00 nếu sử dụng vé fanzone và muốn ổn định vị trí thuận lợi.

Với khu vực fanzone, vé chỉ được sử dụng một lần, khán giả không nên ra ngoài sau khi đã check-in. Khi cần ra ngoài fanzone, khán giả phải đi theo lối được hướng dẫn và xuất trình vòng đeo tay khi quay lại. Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp tháo, mất hoặc hỏng vòng đeo tay.