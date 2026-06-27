Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 2 người tự ý san lấp đất công

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người liên quan đến hành vi đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn thông thường lên khu đất công nhằm san lấp mặt bằng.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp (SN 1982) và Nguyễn Văn Thu (SN 1970), cùng trú tại phường Nam Định, để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định của pháp luật.

888.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nam Định phát hiện khu vực đất thuộc quyền quản lý của UBND phường có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, nhằm tạo mặt bằng trên khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m² để trồng cây, Nguyễn Văn Thu đã thuê Trần Đức Điệp vận chuyển chất thải rắn đến san lấp. Từ đó, Điệp thực hiện 129 chuyến xe tải, đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn thông thường xuống khu đất công.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can không chỉ làm thay đổi hiện trạng khu đất do Nhà nước quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Đổ trái phép chất thải rắn #Khởi tố vụ án môi trường #Hoạt động san lấp đất trái phép #Khởi tố 2 bị cán đổ chất thải rắn #Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe