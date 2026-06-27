Khởi tố đối tượng xịt nước cao áp khiến người bán rau chảy máu mắt

TPO - Dùng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt vào mặt người bán rau khiến người này chảy máu mắt, Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Hiện trường vụ việc.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 8 giờ ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xô xát với bà N.T.Q. (SN 1963, trú xã Kim Anh, TP Hà Nội, làm nghề bán rau) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân bị thương tích, chảy máu mắt, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.