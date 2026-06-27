Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố đối tượng xịt nước cao áp khiến người bán rau chảy máu mắt

Viết Hà

TPO - Dùng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt vào mặt người bán rau khiến người này chảy máu mắt, Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích".

khoi-to-doi-tuong.jpg
Hiện trường vụ việc.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 8 giờ ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xô xát với bà N.T.Q. (SN 1963, trú xã Kim Anh, TP Hà Nội, làm nghề bán rau) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân bị thương tích, chảy máu mắt, phải điều trị tại cơ sở y tế.

vu-ban-rau-o-phu-tho.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viết Hà
#khởi tố người phụ nữ #dùng vòi xịt rửa xe gây thương tích #cố ý gây thương tích #khởi tố tội cố ý gây thương tích #tranh chỗ bán hàng #Công an tỉnh Phú Thọ #khởi tố bị can

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe